آزمون: بازی سخت و سنگینی را پشت سر گذاشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مریم آزمون پس از پایان مرحله نخست رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ گفت: بازی سخت و سنگینی بود اما خوشبختانه توانستیم صعود کنیم و به هدفمان برسیم. با سه تغییر نسبت به بازی اول وارد زمین شدیم و با توجه به اینکه کاملا از شیوه و سیستم تیم هنگ کنگ آگاه بودیم، سعی کردیم از دقیقه اول بازی با فشار روی مهره های کلیدی و تاثیر گذار اجازه بازیسازی به هنگ‌کنگ ندهیم. متاسفانه روی یک ضد حمله سریع و اشتباه فردی بازیکنان گل اول را دریافت کردیم. این مساله باعث شد هنگ کنگ با خیال راحت تری به بازی ادامه بدهد.

سرمربی تیم ملی فوتبال فوتبال بانوان ادامه داد: بعد از گلی که خوردیم سعی کردیم دوباره به شرایط مسابقه برگردیم. نیمه اول فراز و نشیب زیاد داشتیم و فرصت های خوبی داشتیم که نتوانستیم به گل تبدیل کنیم. نیمه دوم با بچه ها صحبت کردیم و قرار شد با توجه به شرایط آب و هوا که خیلی روی ما تاثیر منفی داشت با دوندگی زیاد و پرس و فشار بتوانیم حریف را به عقب ببریم که خدا را شکر توانستیم گل تساوی را به ثمر برسانیم.

آزمون تاکید کرد: با تعویض هایی که انجام دادیم، روند بازی را عوض کردیم تا آنطور که می خواستیم به گل برسیم. ولی با حریف سرسخت و دونده ای روبه رو بودیم. تیم هنگ کنگ بسیار خوب فوتبال بازی کرد و تا دقیقه ۹۰ بدون خستگی برنامه های خود را در زمین بازی به اجرا گذاشت.

وی در ادامه بیان کرد: شرایط آب و هوایی و تغذیه برای هنگ کنگ مشابه کشور خودشان بود و البته برای ما این امر بسیار سخت بود اما خدا را شکر توانستیم به عنوان سرگروه به مرحله بعد مسابقات المپیک صعود کنیم.

آزمون گفت: ملی پوشان با تمام وجود بازی کردند و در هر بازی نشان دادند که در حال پیشرفت هستند. امیدوارم در ادامه با اردوهای تدارکاتی بهتر، قوی تر و با سازماندهی بهتری در دور بعدی بازی ها حاضر شویم. از کادر فنی که در تمام لحظات برای این موفقیت شبانه روز تلاش کردند، تشکر می کنم. از مدیر تیم که تمام امکانات را با سخت ترین شرایط برای ما آماده کرد تشکر مخصوص دارم و در پایان این صعود را به همه مردم ایران، عوامل فدراسیون، وزارت ورزش و همه ارگان هایی که برای آمادگی این تیم از هیچ کوششی دریغ نکردند، تقدیم می کنم. همچنین از خانواده هایی که با حمایت خودشان باعث شدند که ما با فراغ بال و روحیه ی بالا در این مسابقات شرکت کنیم نیز تشکر می کنم.