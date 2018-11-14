به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تیرول چاپ اتریش اعلام کرد که وین، میزبانی از مکانیسم spv برای تجارت با ایران را رد کرد. اتحادیه اروپا پیش تر اعلام کرده بود که قرار است مکانیسم ساز و کار اروپایی برای تجارت با ایران را در اتریش راه اندازی کند. این در حالی است که وزارت خارجه اتریش در پاسخ به پیگیری های خبرگزاری اتریش میزبانی وین برای اجرایی شدن این مکانیسم را رد کرده است.

«پتر گوشلبائور» سخنگوی وزارت خارجه اتریش در این باره اظهار داشت: از ما سوالی مبنی بر اینکه آیا اتریش اساسا آمادگی میزبانی این مکانیسم را دارد یا خیر مطرح شده که ما در پاسخ اعلام کرده ایم این تقاضا با جزئیات تمام و با مشورت سایر وزارتخانه‌ها و بخش های مالی دیگر مانند بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: نتیجه بررسی های وین حاکی از این بود که در حال حاضر سوالات بی پاسخ زیادی باقی مانده و به همین دلیل وین تصمیم گرفته تا از میزبانی مکانیسم SPV کناره گیری کند.

سخنگوی وزارت خارجه اتریش تاکید کرد که وین در عین حال از این مکانیسم حمایت می کند.

گفتنی است بلژیک و لوکزامبورگ از دیگر گزینه های میزبانی این مکانیسم معرفی شده اند.