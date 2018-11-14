فرهنگ مظلوم است/ مسئولیت ویژه اهالی قلم در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی در همایش تقدیر از ناشران و مؤلفان دستگاه‌های اجرایی استان سمنان که صبح چهارشنبه با حضور ۱۵ دستگاه اجرایی در محل اداره کل کتابخانه‌های سمنان برگزار شد، با تأکید بر اینکه فرهنگ، حوزه‌ای مظلوم است و قطعاً باید همایش‌هایی ازاین‌دست باشکوه‌تر و با پوشش رسانه‌ای بیشتر برگزار شود، بیان داشت: این ضعف در بخش فرهنگی ما وجود دارد که قطعاً نیازمند تجزیه‌وتحلیل است.

وی افزود: یکی از مواردی که در این بخش مورد تأکید است این است که ما می‌خواهیم مشکلات را به حوزه‌های خاص و گروه‌های خاص سوق دهیم و این امر یکی از تفاوت‌های کشورهای درحال‌توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود.

فرهنگ مقوله‌ای عام

عضو خانه ملت با طرح این پرسش که آیا قلم را فقط به نویسندگان اختصاص دهیم و از آن‌ها مسئولیت بخواهیم؟ افزود: فرهنگ مقوله‌ای عام است کما اینکه در بحث‌های سیاسی و اجتماعی نیز ما به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه و جهان سوم نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، همواره می‌خواهیم مشکلات و معضلات جامعه را به سمت گروهی خاص سوق دهیم حال این گروه خاص می‌تواند مسئولان و سیاست‌گذاران و یا اصحاب فرهنگی و قلم و ... باشند.

همتی گفت: این امر متاسفانه تبدیل به عادتی شده که مشکلات بر گردن یک گروه باشد حال آن که در کشورهای توسعه‌یافته این مقوله دیده نمی‌شود و آن‌ها آحاد جمعیت جامعه را مدنظر قرار می‌دهند یعنی اگر درباره قلم صحبت می‌کنند، هرکس که قلم‌به‌دست می‌گیرد مسئول محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه مفهوم قلم در جامعه باید جامع‌تر باشد، تأکید کرد: وقتی درباره مشکلات جامعه صحبت می‌کنیم باید بدانیم که هر آنکه قلم‌به‌دست است، شامل موارد مربوطه می‌شود یعنی از یک نویسنده و روزنامه‌نگار ساده تا مسئولی که پای حکمی را با قلم خود امضا می‌کند تا تأثیرات شگرفی در ایران اسلامی بگذارد در این وادی می‌گنجد پس باید به مفهوم قلم این نگاه جامع را داشته باشیم.

ضرورت رفع مشکلات فرهنگی

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس بابیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا مشکلات فرهنگی در جامعه برطرف شود، ادامه داد: اگر این اتفاق رخ دهد به معنای عام کلمه عدل در جامعه رخ‌داده چراکه امانت‌ها در جامعه به اهلش سپرده‌شده است.

همتی افزود: اگر جامعه به این نقطه رسید، می‌تواند راه توسعه را پیدا کند وگرنه باز باید شاهد خلع مسئولیت هر فرد از خودش باشیم لذا باید دانست که تک‌تک افراد جامعه به‌خصوص اهل‌قلم در موضوع فرهنگ مسئول هستند.

وی با بیان اینکه در این مسیر قطعاً آن‌کسانی که علم و دانش بیشتری دارند مسئولیتی بیشتر هم در قبال جامعه دارند، ادامه داد: کسی که خداوند نعمت اندیشه و توان قلم به وی داده، قطعاً مسئولیتی بیشتر درازای جامعه دارد.

عمل گرایی نیاز امروز

عضو خانه ملت بیان کرد: ما امروز در جوامع توسعه‌یافته که از تعالیم دین مبین اسلامی هم بی‌بهره هستند مشاهده می‌کنیم که به‌نوعی عمل‌گرایی رسیده‌اند، ما امروز مشاهده می‌کنیم که یک‌قلم به دست در کشورهای توسعه‌یافته اگر به نقطه‌ای برسد که فکر می‌کند حق است بر روی آن می‌ایستد و هزینه‌اش را هم می‌پردازد اگر آن‌ها به شیوه جهان سوم مصلحت‌اندیش و محتاط برخورد کنند به‌سرعت به عادت‌هایی که در کشورهای توسعه‌نیافته وجود دارد بازمی‌گردد، لذا در تک‌تک کشورهای توسعه‌یافته می‌بینیم که وجدان‌هایی هستند که به‌هیچ‌وجه قابل خریدن نیستند و در راستای پویایی جامعه قلم می‌زنند.

همتی توضیح داد: مثال‌های بسیار زیادی وجود دارد که افراد قلم‌به‌دست و اندیشمند ایثارهای فراوانی کرده‌اند تا جامعه به سمتی که مطلوب و معقول است هدایت شود، لذا امروز باید گفت سه ضلع در قرآن کریم وجود دارد که با رعایتش می توانیم به توسعه دست یابیم و این اضلاع شامل قلم، خواندن و آزادی های اجتماعی و مدنی هستند.

وی بابیان اینکه هر میزان قلم در جامعه امروز ما قوی‌تر شود اقبال برای خواندن نیز بیشتر می‌شود، بیان کرد: در جوامع توسعه یافته در مجامع عمومی، اتوبوس و ... غالباً مردم کتاب می خوانند اما در ایران چنین مسائلی کمتر دیده می‌شود.