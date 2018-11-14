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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

در نشست با مسئولان فدراسیون مطرح شد؛

تاکید سرپرست فدراسیون کشتی بر انسجام و یکپارچگی

تاکید سرپرست فدراسیون کشتی بر انسجام و یکپارچگی

سرپرست فدراسیون کشتی صبح امروز نشستی را با مسئولان و کارکنان فدراسیون برگزار و بر انسجام و یکپارچگی تمامی عوامل اجرایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنی تمیم در این جلسه که صبح امروز در سالن کنفرانس خانه کشتی برگزار شد با اشاره به اینکه اعضای فدراسیون کشتی یک تیم هماهنگ هستند از کارکنان فدراسیون خواست با حفظ انسجام و یکپارچگی، بهتر از گذشته وظایف سازمانی خود را انجام دهند.

در ادامه این نشست صمیمانه پرویز سیروس پور مشاور عالی و رضا لایق دبیر فدراسیون نیز در صحبت هایی بر ادامه همدلی و صمیمیت در میان کارکنان بخش های مختلف اداری و خدماتی و پیگیری جدی برنامه های کشتی کشور تاکید کردند.

کارکنان فدراسیون کشتی نیز در این جلسه از زحمات و تلاش های رسول خادم در مدت ریاست فدراسیون کشتی تقدیر کردند.

کد مطلب 4458190

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