ثبت پنج موقوفه جدید در بیجار/ترویج سنت وقف ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام عباس ایزدی صبح امروز در همایش یاورن وقف و تجلیل از واقفین که در مجتمع فرهنگی نور برگزار شد ضمن اشاره به اهمیت وقف اظهار داشت: وقف یکی از سنت های مهم و مورد تأکید و توصیه دین مبین اسلام است.

وی افزود:حضرت محمد (ص) اولین واقف در اسلام هستند که همگان باید با توجه به سیره و سنت ایشان این سنت حسنه را نه تنها ادامه دهند بلکه در راستای ترویج این فرهنگ ناب در تلاش باشند.

حجت‌الاسلام ایزدی در ادامه با تاکید براهمیت ترویج سنت حسنه وقف در جامعه بیان داشت:ترویج سنت وقف در جامعه اهمیت زیادی دارد و با توجه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت وقف مبنی بر اینکه «وقف یک برنامه ممتاز فرهنگی است» لازم است تا این سنت حسنه را بیش از پیش ترویج دهیم.

وی تاکید کرد: آشنا کردن مردم با ارزش و ثواب وقف، چگونه وقف کردن، شناخت نیازهای روز و وقف بر اساس آن نیازها و تعامل با وقف را بسیار مهم است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیجار اضافه کرد: شهرستان بیجار در زمینه وقف پیشتاز و دارای سابقه طولانی است و موقوفات خوبی در سامانه جامع کشوری وقف به ثبت رسیده اما باید در این راستا بیش از پیش فرهنگ‌سازی کرد.

وی همچنین از اجرای ۳۰ ویژه برنامه به مناسبت دهه وقف خبر داد و گفت: اعزام روحانی، برپایی خیمه‌های وقف، همایش‌ها و جلسات، مراسم‌هایی در راستای ارائه گزارش‌های عملکرد نیز از جمله برنامه‌های اجرایی در این دهه است.

حجت‌الاسلام ایزدی با بیان اینکه بیجار ۹۶ موقوفه منفعتی ثبت شده است بیان داشت: از این تعداد موقوفه ۴۳ موقوفه متصرفی و ۵۳ موقوفه غیرمتصرفی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ثبت ۵ وقف جدید در ۶ ماهه نخست در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: این ۵ وقف با ارزشی بالغ بر ۱۴ میلیارد ثبت شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیجار یاد آور شد:هفته وقف فرصت بسیار مناسبی برای عمل به نیات واقفین، احیای موقوفات از دست رفته و ترویج وقف های جدید است که باید از این فرصت نهایت بهره را برد.