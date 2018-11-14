مصوبات بر زمین مانده شورای ترافیک/آمار تصادفات جرحی بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در هفتمین شورای هماهنگی ترافیک استان با اشاره به تصادفات درون شهری سال جاری بیان کرد: طی سال جاری دو هزار و ۳۲ نفر از همشهریان در تصادفات، مجروح شده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین مجروحین در رده سنی ۱۵ تا ۳۶ سال هستند، افزود: همچنین بیشترین رانندگان مقصر در تصادفات دارای سنین ۱۵ تا ۳۵ سال هستند.

رئیس پلس راهور خراسان جنوبی با بیان اینکه روزانه به طور متوسط ۳۳ فقره تصادف در خراسان جنوبی به وقوع می پیوندد، افزود: بیشترین آمار تصادفات مربوط به شهرستان بیرجند، قاین، طبس، فردوس، نهبندان است.

سرهنگ عباسی بیان کرد: با توجه به خلوت بودن معابر و بالابودن سرعت رانندگان، آمار تصادفات جرحی خراسان جنوبی از میانگین کشوری بالاتر است.

وی عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه به جلو را از جمله عوامل بروز تصادفات درون شهری دانست و افزود: همچنین تیره بودن لباس شهروندان مانع دید رانندگان و بروز تصادف می شود.

سرهنگ عباسی بیان کرد: از تعداد متوفیان سال جاری، شش موتورسوار، سه سرنشین خودرو و یک دوچرخه سوار بوده است.

رئیس پلس راهور خراسان جنوبی با بیان اینکه سن راکبین فوت شده بین ۱۵ تا ۲۵ سال است، اظهار کرد: همچنین ۵۳ درصد فوت شده های عابر پیاده از ۵۵ سال به بالا بوده اند.

وی با بیان اینکه باید فرهنگ رانندگی آموزش داده شود، گفت: خانواده ها باید مانع رانندگی فرزندان فاقد گواهینامه راهنمایی و رانندگی شوند.

سرهنگ عباسی با اشاره به نقاط حادثه خیز در مرکز استان بیان کرد: بلوار پیامبر اعظم، خیابان جمهوری، خیابان کارگران، غفاری و طالقانی از جمله نقاط حادثه خیزدر بیرجند هستند.

وی با اشاره به مصوبات بر زمین مانده شورای ترافیک استان بیان کرد: اصلاح دسترسی های منتهی به بلوار صیادشیرازی و بلوار شهید ناصری، ایمن سازی تقاطع سراب با نصب زیرگذر، اجرای پیاده رو در لاین غربی میدان آزادی مطالعاتی ساماندهی ترافیک حمل و نقل شهر بیرجند از مصوبات قبلی شورای ترافیک بوده که از سال ۹۳ مانده بوده است.

وی احداث پل هوایی مقابل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، احداث میدان در بلوار صنعت و معدن مقابل مصلی المهدی و ایمن سازی تردد دانش آموزان در خیابان ۱۷ شهریور را از دیر مصوبات بر زمین مانده شورای ترافیک دانست.