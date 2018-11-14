«شاعر هشت هزارساله» در راه انتشار/ احمد عزیز چهره شاخص شعر مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «شاعر هشت هزارساله؛ سیری در افکار و اشعار احمد عزیزی» به قلم مرضیه دانیالی مراحل انتهایی آمادهسازی خود را طی میکند و به زودی توسط «گروه ادب هنر مرکز پژوهشهای جوان» وابسته به «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» منتشر خواهد شد.
محمدحسن شاهنگی، مدیر گروه ادب و هنر مرکز پژوهشهای جوان درباره شکلگیری این کتاب که به شکلی ویژه بر آثار شاعر فقید احمد عزیزی تمرکز یافته میگوید: احمد عزیزی در میان شاعران متعهد و آیینی معاصر، به دلیل ترویج روحیه معنویتگرایی در ابیات شورانگیزش و دارا بودن رویکردهای اصیل فکری و معرفتی که منجر به تاثیرپذیری سبک وی از سوی نسل شاعران هم دوره و بعد از او میشد، یک نمونه شاخص محسوب میشود.
وی با بیان اینکه عزیزی در حصار شعر، خودش را هیچگاه محدود نمیکرد، ادامه میدهد: او پرواز مینمود و به هفت آسمان عرفان، اخلاق، فلسفه، هنر، فرهنگ، تاریخ و سیاست سَرک میکشید و قافیهها را ماهرانه ردیف میکرد تا پشت سر هم بینظمی ذهنی ما را موزون کند.
به گفته شاهنگی احمد عزیزی، یکی از پرکارترین شعرای انقلاب و شعر آیینی است که آثار و اشعار او، چنانکه باید، مورد توجه و محل غور و فحص پژوهندگان نبوده است. وی با بیش از ۵۰ اثر، از پرکارترین شعرای نسل حاضر است که تا کنون، فقط زوایای اندک و محدودی از شعر او، موضوع پژوهشها و نقدها بوده، به نحوی که به نظر من، بخش قابل توجهی از ابعاد مختلف و متنوع آثار وی، مغفول مانده است. شاید این غفلت، بیارتباط با فترت شعری چند سال اخیر وی نباشد.
مدیر گروه ادب و هنر مرکز پژوهشهای جوان اضافه میکند: هرچند احمد عزیزی، در بیشتر زمینه و مضامین و قالبهای شعری آثاری دارد، اما تمرکز کتاب «شاعر هشت هزار ساله» معطوف به آثار عزیزی در حوزه آیینی و انقلابی است، حوزهای که به جرأت میتوان عزیزی را یکی از ارکان آن در سالهای پس از انقلاب به شمار آورد.
شاهنگی درباره مختصات شعری احمد عزیزی هم میگوید: به اعتقاد بسیاری از محققان و پژوهندگان حوزه شعر و ادب، عزیزی به لحاظ سبک و شیوه شاعری در سطوح آوایی، واژگانی و نحوی از سبک هندی و خصوصا بیدل دهلوی و صائب تبریزی تأثیر پذیرفته است. او از جمله شاعرانی است که بیشتر او را با مثنویهای درخشانش میشناسیم. مثنویهایی با طراوت، جاندار و از جنس زمان او با مجموعه شعر «کفشهای مکاشفه» در دهه شصت به شهرت رسید و به شایستگی توانست خود را به عنوان شاعری توانمند، جسور، خلاق، نوآور و مضمون یاب به جامعه ادبی معرفی کند.
شاهنگی درباره کتاب «شاعر هشت هزارساله» توضیح میدهد: این کتاب در ۲ بخش سامان یافته است؛ در بخش نخست نگاهی به زندگی احمد عزیزی و معرفی آثار وی به طور اجمالی صورت میگیرد و در ادامه ضمن بررسی تحلیلی اقدامات شاخص احمد عزیزی، در خصوص تأثیرپذیری و تأثیردهی وی بر فضای شعری کشور صحبت میشود. در بخش دوم نیز بررسی تحلیلی اشعار دینی عزیزی (خصوصا عاشورایی) در دستور کار قرار گرفته و حوادث مهم اجتماعی در اشعار این شاعر مورد توجه قرار میگیرد.
او رویکرد اصلی کتاب «شاعر هشت هزارساله! » اینگونه توصیف میکند: در این کتاب گفته میشود عزیزی یکی از جریان سازترین شعرای معاصر در حوزه ادبیات مقاومت و پایداری است که همراه با شعرای هم عصر و هم عقیدهی خود اقدام به وارد نمودن مفاهیم دینی و مذهبی و انعکاس جلوهها و نگرشهای انقلابی و دینی به شکلی فراگیر و تخصصی در شعر معاصر نمودند. همچنین وارد نمودن ترکیبات جدید به زبان و ادبیات فارسی یکی دیگر از اقدامات شاخص عزیزی است.
طبق نظر شاهنگی عزیزی با بهرهمندی از قالبی سنتی برای بیان مسائل اجتماعی روز و شرح وقایع تاریخی و آمیختن قالب مثنوی با شعر غنایی که منجر به احیای قالب غزل مثنوی شد اقدام شاخصی در عصر معاصر نمود و با این اقدامات توانست نام خود را در زمره شعرای تأثیرگذار و نامدار ثبت نماید.
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