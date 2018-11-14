آخرین فرصت داوطلبان پزشکی آزاد برای انتخاب رشته های بدون آزمون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش، پیرو انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آبان ماه رشته های گروه علوم پزشکی و از آنجایی که برخی از داوطلبان علاقه مندی خود را به پذیرش در رشته های بدون آزمون گروه غیرپزشکی اعلام کرده اند، ثبت نام این دوره برای داوطلبان متقاضی تا امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ادامه خواهد داشت.

این دسته از داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز سنجش و پذیرش به آدرس https://azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

داوطلبان لازم است ۴۸ ساعت پس از انتخاب رشته محل از سامانه، جهت طی فرآیند ثبت نام به واحد دانشگاهی محل پذیرش مراجعه کنند.

شروع به تحصیل این دسته از پذیرفته شدگان، نیمسال دوم سال تحصیلی جاری خواهد بود.