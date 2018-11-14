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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه خبر داد:

کشف ۲۴ تن برنج قاچاق و۹ کیلوگرم تریاک در مراغه

کشف ۲۴ تن برنج قاچاق و۹ کیلوگرم تریاک در مراغه

مراغه- فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مراغه از کشف ۲۴ تن برنج قاچاق و۹ کیلوگرم تریاک در مراغه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا اصلانی فر صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، گفت: ۲۴ تن برنج قاچاق به ارزش ۲میلیارد ریال در این شهرستان کشف شد و یک نفر نیز در این خصوص دستگیر شد.

وی سپس با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران مبارزه با کالای قاچاق حین گشت زنی به یک دستگاه تریلی مشکوک و آن را متوقف کردند، ادامه داد: شهروندان درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه همچنین از انهدام باند قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت:  در این عملیات دو نفرقاچاقچی دستگیر و مقدار ۹کیلو و ۱۴۲ گرم تریاک کشف شد.

وی افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 4458209

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