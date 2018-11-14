کشف ۲۴ تن برنج قاچاق و۹ کیلوگرم تریاک در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا اصلانی فر صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، گفت: ۲۴ تن برنج قاچاق به ارزش ۲میلیارد ریال در این شهرستان کشف شد و یک نفر نیز در این خصوص دستگیر شد.

وی سپس با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران مبارزه با کالای قاچاق حین گشت زنی به یک دستگاه تریلی مشکوک و آن را متوقف کردند، ادامه داد: شهروندان درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه همچنین از انهدام باند قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: در این عملیات دو نفرقاچاقچی دستگیر و مقدار ۹کیلو و ۱۴۲ گرم تریاک کشف شد.

وی افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.