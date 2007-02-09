ممنوع الخروج شدن برخی فعالان سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، ممنوع ‌الخروج شدن برخی افراد که در چند نوبت قصد داشتند در مجامع به اصطلاح آموزشی و سیاسی در خارج از کشور که از سوی عوامل مشخصی هدایت می‌شوند، شرکت نمایند، مورد توجه برخی رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است.

جدیدترین مورد از چنین مواردی، آن بود که مرکز مطالعات بین الملل دانشگاه MIT قصد داشت از 17 بهمن ماه سال جاری به مدت دو روز سمیناری را در آمریکا برگزار نماید که به ظاهر یکی از موضوعات آن "نقش فدرالیته در پیشبرد دموکراسی در ایران" بود.

بر اساس گزارش سایت‌های خبری، قرار بود در این سمینار ضمن بررسی آموزه های انقلاب مخملی در بلوک شرق به زعم خود، دلایل عدم تاثیر این آموزه ها را در فروپاشی و تجزیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار داده و برخی افراد آمریکایی در کنار 15 ایرانی مدعو درباره شیوه های دخالت در امور داخلی ایران بحث و تبادل نظر و راهکار ارائه نمایند.

مقامات مسئول جمهوری اسلامی نیز بلافاصله پس از آگاهی از توطئه جدید آمریکا، از خروج تعدادی از مدعوین این سمینار از جمله هاشم آقا جری ( عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب) و عبدالله مومنی ( از سران دفتر تحکیم وحدت طیف علامه) از فرودگاه تهران جلوگیری کردند.

گزارش های رسیده حاکی از آن است که پس از ممنوع الخروج شدن برخی از افراد مدعو سمینار مورد بحث، تعدادی از آنها نیز با آگاهی از اهداف پنهان این سمینار، از شرکت در آن خودداری کردند.

لازم به ذکر است، دانشگاه MIT آمریکا، بودجه فراوانی برای پژوهش در زمینه راه اندازی انقلاب های مخملی و سرنگونی حکومت های منتخب مردم در آسیای میانه و آمریکا لاتین صرف کرده که در برخی موارد هم با شبه کودتا موفق به اجرای نیات سیاسی خود شده است.

چندی قبل، نیز پس از جلوگیری از خروج 13 تن از مدعوین یک دوره آموزشی که در آن شیوه های خبرنویسی و گزارش نویسی غربی و چگونگی تاثیر گذاری بر مخاطبین ایرانی تدریس می شد، سایت خبری بی بی سی پس از ناکام شدن "ژئول پالیمه" در برگزاری این دوره ظاهرا آموزشی، از بازداشت سه فعال جنبش زنان در کشورمان خبر داد و تلاش کرد اقدام برای خنثی سازی توطئه علیه جمهوری اسلامی را، نوعی برخورد با دموکراسی تلقی کند.

بر اساس برخی گزارش ها، فعالان سیاسی غرب با این فرایند طی شده، نتوانستند دوره مذکور را که با سرمایه گذاری یک فرانسوی در هند برگزار می گردد، برپا نمایند که البته این رشته سر دراز دارد.