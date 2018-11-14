به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده‌های بیش از ۱۰۰ شهید حادثه منا و مسجدالحرام در نامه‌ای به عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صداوسیما از پخش سریال تلویزیونی «حوالی پاییز» با موضوع شهدای منا تشکر کردند.

این سریال به کارگردانی حسین نمازی و تهیه کنندگی سعید پروینی با نمایش اتفاقاتی از حادثه منا در سال ۹۴ و نگرانی های خانواده شهدای حادثه منا این شب‌ها از شبکه سه سیما در حال پخش است.

متن کامل نامه این نامه بدین شرح است:

«باسمه تعالی

ریاست محترم سازمان صداوسیما

جناب آقای دکتر علی عسکری

با سلام

در پاییز امسال شاهد پخش سریالی با نام «حوالی پاییز» از شبکه سوم سیما هستیم، سریالی که گوشه ای از غم و اندوه خانواده ۴۷۵ شهید مظلوم منا و مسجدالحرام را به تصویر کشیده است. سه سال پیش بود که پاییز خانواده های ما آغاز شد. لحظات بیم و امید، دلهره و نگرانی و بی‌خبری از سرنوشت عزیزانمان که با آرزوی حاجی‌شدن راهی سرزمین امن الهی کرده بودیم، انتظاری که با اندوهی بزرگ پایان یافت و پیکر حاجیانمان روی دستان تشییع کنندگان از سفر حج بازگشت.

مجموعه «حوالی پاییز» این روزها مهمان خانه‌های ایرانی شده است تا آنچه در ۴ ماه انتظار، در خانه‌های ما گذشت را بازنمایی کند. هرچه سریال به قسمت‌های انتهایی نزدیک می‌شود، بسیاری از هم میهنانمان با ارسال پیام‌هایی به ما، یاد شهدای مظلوم منا را زنده می‌کنند و برای اندوه ما متاثرتر می‌شوند.

در سه سال گذشته از وقوع حادثه همواره رهبر انقلاب تاکید داشتند که این فاجعه نباید فراموش شود و باید جریان مطالبه‌گری از این فاجعه زنده بماند. این مجموعه حقا در پاسخ به تذکر ایشان برای فراموش‌نشدن آن واقعه پاسخی نیکو بود.

ما تعدادی از خانواده‌های شهدای منا ضمن تشکر از شجاعت حضرتعالی در پرداختن به این موضوع، قدردان زحمات همکاران شما در مجموعه فوق هستیم. بی‌شک تشکر واقعی را از سوی شهیدان منا دارید. ما و دیگر خانواده‌های شهدای حج خونین ۹۴ مشتاقانه این مجموعه را هرشب دنبال خواهیم کرد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خانواده های رکن آبادی، اخوان، حسینی، حاتمی، آقایی پور، جمهور، یونسیان، گودرزی، شماعیان، علیزاده، نازقلیچی، مجلسی، تقیانی، مرتضایی، ظفر، تقوی، خاکسار، حقانی، اکبری، بدیعی، قلی پور، رازانی، فخری، جعفری، جهانبازی، کمیلی مقدم، خواجه پور، قربان نیا، قاسمی، چنگیزی (۲ شهید)، کریمی، عزیزی، جعفری چمازکتی، پناهی، عباسی، منصوری، میرزاده، بشیری، دارایی، فرخانی، حسنی برنجستانکی، شجاع، ربیع نژاد، سلمانیان، حجتی، بنیسی، انزاهی، شیخانی، صابری، میر مرتضوری، سلیمانیان، زارعی، ایزدی مقدم، صادقی، ستاری، بهمرام، قاسمی شورابی، خوشخویی، جباری فرد، فخاری (۴ شهید)، شادمند، بقایی، علینژاد، رحیمیان، حبیبی، خرمالی، عربشاهی، قهستانی، گل چشمه، رضاپور، حاجی حسنی کارگر، عطایی، ماروسی، خشخو، گودرزی، رهبری، اسدزاده، مهدیان، آبروش، قاسمی بویاغچی، شاهپوری، احمدیان، دهنوی، دلیری، مسیبی، گلشنی،ثامنی، خورشید وند، ایوبی، حاجتمند، برازنده، کلاته، معلمی، انجیدینی، احمدی، ایور.»