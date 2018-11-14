حضور متخصصان ۹ کشور در کنگره بین المللی بیماری های ریوی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرزاد محمد زاده لاری صبح چهارشنبه در کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه که صبح امروز در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد:با توجه به محور های همایش ارتباط بین رشته ای بسیار خوبی می توانیم داشته باشیم و به موجب آن در پایان به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

وی افزود: برگزاری کنگره بین المللی با توجه به شرایط موجود، کار بسیار سختی بود به همین دلیل تعدادی از سخنرانان به صورت ویدئو کنفرانس در این کنگره شرکت می کنند، که تست ها و آمادگی های لازم انجام شده و امروز ۲ سخنرانی به صورت ویدئو کنفرانس مطالب خود را ارائه می کنند.

دبیر اجرایی کنگره بین المللی بیماری های ریوی تاکید کرد: از سراسر کشور تمامی فوق تخصص های ریه، ایمونولوژی، عفونی و داخلی در این کنگره شرکت کردند.حدود ۹ نفر از کشور های مختلف نظیر: آمریکا، ایتالیا، افریقای جنوبی، کویت و اردن در این برنامه شرکت دارند که از تجربه هایشان استفاده خواهیم کرد و موقعیت بسیار خوبی برای تبادل نظر و معرفی بیماری هایی که مخصوص منطقه ما است.

وی با اشاره به برنامه های اجرایی در کنگره خاطر نشان کرد: حدود ۷۸ خلاصه مقاله به این کنگره ارسال شد که از این تعداد، ۲۸ مقاله به صورت پوستر و ۸ مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته شد.

به روز شدن تشخیص و درمان بیماری های ریه

دبیر علمی کنگره بین المللی ریه نیز در ادامه گفت: بیماری های مزمن تنفسی تقریبا سومین علت مرگ و میر بیماری ها در کل دنیا محسوب می شود و در کشور ما نیز به خاطر مسائل محیطی، آلودگی هوا و مصرف دخانیات و سیگار ودیگر مواد استنشاقی، شیوع بیماری های تنفسی رو به افزایش است.

داود عطاران افزود: خوشبختانه همزمان با پیشرفت سایر کشورها در زمینه بیماری های ریوی، تشخیص و درمان این بیماری ها در کشور ما به روز شده است.

وی گفت:با وجود متخصصان بسیار خوب و به روز در کشور و دارو هایی که در دسترس داریم، هم از نظر تشخیصی و هم اقدامات درمانی در حال حاضر وضعیت خوبی داریم.