به گزارش خبرنگار مهر، وحید رستگاری سردبیر و کارشناس و محمدرضا شهیدی فر مجری برنامه "چای برای دو نفر" هستند. این برنامه به فعالیت های هنری بهرام و نیز همزمانی کار وی با شغل اصلی اش وکالت و چگونگی حفظ ارتباط این کار با مشاغل هنری می پردازد. همچنین به طور تخصصی درباره حرفه دوبلاژ و سوابق پرویز بهرام صحبت می شود. برنامه "چای برای دو نفر" روز یکشنبه 22 بهمن ماه ساعت 22 به مدت 45 دقیقه از رادیو گفتگو پخش می شود.

پرویز بهرام متولد سال 1312 بابل و کارشناس حقوق قضایی است. او فعالیت خود را از سال 1328 یعنی زمان شروع کار دوبله در ایران آغاز کرد. وی یکی از کسانی است که در پایه ریزی دوبله ایران نقش بسزایی داشته است. او همزمان با گویندگان بزرگی چون هوشنگ لطیف پور، ایرج دوستدار، فریدون ثقفی، مهین معاون زاده، فهیمه راستگار، مهین دیهیم و تاجی احمدی گویندگی را شروع و اولین فیلمی که در آن گویندگی کرد فیلم ایتالیایی "هنرپیشه" بود.

او مدیر دوبلاژ "ابله" (بر اساس رمان معروف داستایوفسکی) است. از او آثار برجسته ای همچون گویندگی در نقش ژان والژان در سریال "بینوایان"، نقش "آنتونی" با بازی جیمز میسن در "کلئوپاترا"، گویندگی نقش "اتللو" در فیلمی به همین نام، گویندگی به جای لارنس الیویر در "هنری هشتم"، گویندگی نقش ناپلئون به جای هربرت لوم در "جنگ و صلح" و گویندگی به جای ارسن ولز در فیلم "مرد سوم" به جای مانده است.

بهرام در گویندگی و مدیریت دوبلاژ فیلم های مستند نیز توانایی زیادی دارد و فیلم مستند "جاده ابریشم" با صدای او ماندگار شده است. وی مدیریت دوبلاژ فیلم ها و سریال های داستانی بسیاری را نیز بر عهده داشته که از آن جمله می توان به "مهر هفتم" اینگمار برگمان اشاره کرد. بهرام همچنین بعد از دوبله چند فیلم به کارگردانی نیز روی می آورد. او به جای ناصر ملک مطیعی در سریال "سلطان صاحبقران" علی حاتمی نیز صحبت کرده است.