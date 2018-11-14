ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی اولویت نهاد کتابخانه های عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوهرچی صبح امروز در مراسم تجلیل از فعالان و مروجان کتاب و کتابخوانی استان کردستان که در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار شد، اظهارداشت: از هر فرصتی باید برای حرکت بهتر، بیشتر و دقیق ‌تر در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه بهره ‌گیری ببریم.

مدیرکل امور پژوهشی نهاد کتابخانه ‌های عمومی کشور افزود: آنچه که ما همواره در این مجموعه به دنبال آن هستیم رفع موانع و مشکلاتی است که شهروندان در خصوص دسترسی به کتاب و فضاهای کتابخوانی با آن مواجه هستند و در پیگیری آنها نیازمند همفکری بیشتری هستیم.

جوهرچی ادامه داد: در راستای حل این مشکلات از اول آبان ماه درخواست مشارکت در طرح های پژوهشی را توسط این نهاد در کشور داده ایم که تا امروز ۱۸ عنوان منتشر شده است که یکی از آنها مربوط به نیازهای استان کردستان است.

وی یادآور شد: اگر شهروندان کردستانی در انجام این مشارکت ها ما را یاری دهند ما نیز می توانیم با استفاده از اطلاعاتی که آنها از کمبودها و مشکلات به ما می دهند در راستای حل این مشکلات کمک کنیم.

مدیرکل امور پژوهشی نهاد کتابخانه ‌های عمومی کشور بیان کرد: تا زمانی که مردم با توجه به اشرافیتی که به مشکلات استان خود دارند به ما کمک نکنند ما هم نمی توانیم آنگونه که شایسته آنها است به آنان خدمت گذاری کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از ۱۷ کتابدار نمونه و کسانی که در ترویج و اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی نقش موثری در جامعه داشته اند، تجلیل شد.