اقدام مجلس در حمایت از بیماران دیابتی کافی نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دلخوش ظهر چهارشنبه در کنگره بین‌المللی روز جهانی دیابت در اردبیل اضافه کرد: در شرایط کنونی تمامی کشورهای پیشرفته جهان بر روی موضوع پیشگیری از بیماری و حوادث متمرکز شدند و با هدف ارتقای آموزش‌های لازم مشارکت همه جانبه دولت و مردم را نیازمندیم.

وی افزود: در سالیان اخیر نمایندگان مردم در خانه ملت اهتمام ویژه‌ای برای توجه به حوزه سلامت داشتند و مصوبات مجلس در حمایت از بخش درمان تأیید کننده این موضوع است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود اینکه فعالیت مناسب انجمن حمایت از بیماران دیابتی در کشور به مسئله جاافتاده‌ای تبدیل شده اما باید از هرگونه امکانات و ظرفیت‌های مردمی و دانشگاهی که برای معرفی این بیماری و راه‌های پیشگیری و کنترل از آن نیاز است، معرفی و تبیین شود.

وی بیان داشت: مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از بهداشت در بخش بیمه، سبدهای حمایتی و استفاده از ردیف‌های بودجه‌ای اقدامات درخوری انجام داده اما باید اعتراف کرد که این خدمات برای حمایت از بیماران دیابتی کافی نبوده است.

دلخوش یادآور شد: در سه سال گذشته بودجه بهداشت و درمان کشور به پنج برابر سال‌های قبل رسیده و از مسیر هدفمندکردن یارانه‌ها و بودجه عمومی کشور نیز به ارتقای شاخص‌های سلامت کشور توجه ویژه‌ای شده است.

وی بر ضرورت تشکیل فراکسیون حمایت از بیماران دیابتی تأکید کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه دولت تا ۱۵ آذر ماه لایجه بودجه سالانه خود را تقدیم مجلس خواهد کرد، چنانچه دولت مجاب شود تا در جداول و تبصره‌های بودجه خود بخش ویژه‌ای برای بیماران دیابتی درنظر گیرد، از لحاظ منابع مالی و حمایتی به مشکل برنخواهیم خورد.