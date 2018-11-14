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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس:

اقدام مجلس در حمایت از بیماران دیابتی کافی نبوده است

اقدام مجلس در حمایت از بیماران دیابتی کافی نبوده است

اردبیل- نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اقدامات شایسته مجلس در ارتقای سلامت جامعه، باید به ناکافی بودن نحوه حمایت‌ از بیماران دیابتی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دلخوش ظهر چهارشنبه در کنگره بین‌المللی روز جهانی دیابت در اردبیل اضافه کرد: در شرایط کنونی تمامی کشورهای پیشرفته جهان بر روی موضوع پیشگیری از بیماری و حوادث متمرکز شدند و با هدف ارتقای آموزش‌های لازم مشارکت همه جانبه دولت و مردم را نیازمندیم.

وی افزود: در سالیان اخیر نمایندگان مردم در خانه ملت اهتمام ویژه‌ای برای توجه به حوزه سلامت داشتند و مصوبات مجلس در حمایت از بخش درمان تأیید کننده این موضوع است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود اینکه فعالیت مناسب انجمن حمایت از بیماران دیابتی در کشور به مسئله جاافتاده‌ای تبدیل شده اما باید از هرگونه امکانات و ظرفیت‌های مردمی و دانشگاهی که برای معرفی این بیماری و راه‌های پیشگیری و کنترل از آن نیاز است، معرفی و تبیین شود.

وی بیان داشت: مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از بهداشت در بخش بیمه، سبدهای حمایتی و استفاده از ردیف‌های بودجه‌ای اقدامات درخوری انجام داده اما باید اعتراف کرد که این خدمات برای حمایت از بیماران دیابتی کافی نبوده است.

دلخوش یادآور شد: در سه سال گذشته بودجه بهداشت و درمان کشور به پنج برابر سال‌های قبل رسیده و از مسیر هدفمندکردن یارانه‌ها و بودجه عمومی کشور نیز به ارتقای شاخص‌های سلامت کشور توجه ویژه‌ای شده است.

وی بر ضرورت تشکیل فراکسیون حمایت از بیماران دیابتی تأکید کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه دولت تا ۱۵ آذر ماه لایجه بودجه سالانه خود را تقدیم مجلس خواهد کرد، چنانچه دولت مجاب شود تا در جداول و تبصره‌های بودجه خود بخش ویژه‌ای برای بیماران دیابتی درنظر گیرد، از لحاظ منابع مالی و حمایتی به مشکل برنخواهیم خورد.

کد مطلب 4458269
محمد میرزایی ناطق

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