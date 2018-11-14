نمایش عکس های «شیراز» در نگارخانه شیرازه

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه حاصل باز تعریف شیراز با زبان عکس از دیدگاه دو عکاس، محمد فلاح نیا و محمد حسین شبرنگ است و با اشاراتی به روح زنانه، مردانهی شهر، تلاش میکند مخاطب را به اندیشیدن در مورد ذات شیراز، وا دارد.
محمد فلاح نیا، شاعر، مترجم و مدرس عکاسی، علاوه بر این که ترجمه آثاری از آرتور رمبو شاعر فرانسوی و پروین شاکر، شاعر اردو را در کارنامه فرهنگی خود دارد، پیشتر در برگزاری نمایشگاههای گروهی عکس «تنها»، «نام تمام کودکان زمین عشق است» و دیگر نمایشگاههای عکس نیز فعالیت داشته است.
محمد حسین شبرنگ دیگر هنرمند این نمایشگاه، عکاس و کارشناس صنایع دستی است.
در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «شیراز، شاید زنی است، با چادری گل دار که گاهی در مراکزِ خریدِ شهر، حیران میشود و هم زمان، مردی است که با کت و شلوار اتو کشیدهاش، از کوچههای کاشیهای هفت رنگ، گذر میکند.»
به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس «شیراز» ساعت ۱۸جمعه ۲۵ آبان ماه جاری گشایشمی یابد و بازدید از این آثار ۲۶ آبان تا ۱ آذر ماه، ساعت ۹ صبح تا ۱۱ شب در مجموعه فرهنگی الف، ابتدای بلوار معالی آباد ادامه دارد.
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