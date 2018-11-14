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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

نمایش عکس های «شیراز» در نگارخانه شیرازه

نمایش عکس های «شیراز» در نگارخانه شیرازه

شیراز- نمایشگاه عکس با عنوان «شیراز» ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷، در نگارخانه شیرازه مجموعه فرهنگی الف گشایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه حاصل باز تعریف شیراز با زبان عکس از دیدگاه دو عکاس، محمد فلاح نیا و محمد حسین شبرنگ است و با اشاراتی به روح زنانه، مردانه‌ی شهر، تلاش می‌کند مخاطب را به اندیشیدن در مورد ذات شیراز، وا دارد.

محمد فلاح نیا، شاعر، مترجم و مدرس عکاسی، علاوه بر این که ترجمه آثاری از آرتور رمبو شاعر فرانسوی و پروین شاکر، شاعر اردو را در کارنامه‌ فرهنگی خود دارد، پیش‌تر در برگزاری نمایشگاه‌های گروهی عکس «تن‌ها»، «نام تمام کودکان زمین عشق است» و دیگر نمایشگاه‌های عکس نیز فعالیت داشته است.

محمد حسین شبرنگ دیگر هنرمند این نمایشگاه، عکاس و کارشناس صنایع دستی است.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «شیراز، شاید زنی است، با چادری گل دار که گاهی در مراکزِ خریدِ شهر، حیران می‌شود و هم زمان، مردی است که با کت و شلوار اتو کشیده‌اش، از کوچه‌های کاشی‌های هفت رنگ، گذر می‌کند.»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس «شیراز» ساعت ۱۸جمعه ۲۵ آبان ماه جاری گشایشمی یابد و  بازدید از این آثار ۲۶ آبان تا ۱ آذر ماه، ساعت ۹ صبح تا ۱۱ شب در مجموعه فرهنگی الف، ابتدای بلوار معالی آباد ادامه دارد.

کد مطلب 4458278

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