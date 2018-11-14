به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی کیخا پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی یکی از بخش های اصلی اقتصاد کشور است، اظهار داشت: این بخش در تولید و اشتغال کشور سهم قابل ملاحظه ای دارد.

تلاش برای افزایش سهم کشاورزی در بودجه سال آینده

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی متناسب با این سهم که در حوزه تولید و اشتغال کشور دارد در کلان بودجه کشور توجه کافی به آن نمی شود، عنوان کرد: اگر حمایت های دهه های گذشته که از بخش هایی از صنعت صورت گرفت در ارتباط با محصولات کشاورزی مانند زعفران، زرشک، پسته، انجیر و ... صورت می گرفت امروز جایگاه کشاورزی ما خیلی بهتر و بیشتر از این بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هنوز نتوانسته ایم کار تولید را در روستاها به طور کامل اقتصادی کنیم، تصریح کرد: اگر این امر محقق می شد باید ماندگاری در روستاها نیز بیشتر می شد.

کیخا با تاکید بر اینکه در روستاها به معنای درست و کامل توسعه کشاورزی و افزایش درآمد روستائیان محقق نشده و این امر موجب مهاجرت به شهرها شده است، افزود: این نقیصه وجود دارد و تلاش ما این بوده که با همکاری دستگاههای مرتبط با کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال آینده سهم بخش کشاورزی و محیط زیست بیشتر شود و در درون بخش نیز همین بودجه محدود به درستی توزیع شود.

وی، بیان داشت: البته خارج از اعتبارات بودجه ای سالیانه طی چند سال گذشته حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در بخش آب و خاک کشور هزینه شده و این رقم قابل توجهی در طول تاریخ کشور بوده است.

الگوی کشت را سیستم بازار دیکته می‌کند

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به مسائل حوزه آب لرستان نیز، عنوان کرد: استان لرستان یکی از استان های پر آب کشور است و بخش قابل توجهی از آب شیرین کشور در لرستان تولید می شود.

کیخا با تاکید بر اینکه به طور کلی در حوزه مدیریت منابع آب نه در استان لرستان، بلکه در بسیاری از استان های کشور در بخش کشاورزی و شرب مشکل داریم، گفت: در این زمینه مشکل اصلی در رویکردهای مدیریت منابع آب کشور است که به صورت بخشی دیده شده است و به آن جامع نگاه نشده و به اصول علمی پایبند نبوده ایم.

وی با بیان اینکه طبیعت، کشاورزی، منابع آب و خاک و ... از جمله ظرفیت های توسعه لرستان است، گفت: منطقی این بوده که مردم از وضعیت اشتغال خوبی برخوردار باشند، اما این به این مفهوم نیست که همه اشتغال استان را در دل مزارع و عرصه های طبیعی ببینیم، بلکه در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی، بسته بندی، صنایع پس از تولید می توانیم ظرفیت های بسیار خوبی برای اشتغال مردم ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کشت برنج اشاره کرد و گفت: الگوی کشت موضوعی نیست که به کشاورزان تحمیل شود، الگوی کشت را سیستم بازار دیکته می کند، کشاورزان با توجه به هزینه تولید محصولات و قیمت فروش محصولات تصمیم می گیرند چه محصولی را بکارند.

بررسی لایحه خاک در کمیسیون کشاورزی

کیخا با تاکید بر اینکه اگر قیمت ها در بازار منعکس کننده نیاز واقعی باشد، کشاورز را به سمت کاشت درست هدایت می کند، افزود: در این راستا دولت باید حمایت های خود را جهت دار و هدفمند کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح های در دست بررسی در کمیسیون کشاورزی مجلس، عنوان کرد: لایحه خاک در این کمیسیون در حال بررسی است و از سوی شورای نگهبان چند ایراد برای آن دیده شد که باید رفع شوند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به «دهکده رضوی» در خراسان شمالی، بیان داشت: لایحه از طرف دولت در این زمینه به کمیسیون آمده است.

کیخا، تصریح کرد: همچنین طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در حال بررسی است.