تیم فوتبال امید کاسپین به مصاف پدیده مشهد می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته هشتم لیگ یک امید کشور، تقابل امید کاسپین و پدیده مشهد برای تصاحب صدر جدول برگزار می شود.

این بازی فردا از ساعت ۱۴ در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سردار ازادگان قزوین برگزار می شود.

امیدهای کاسپین قزوین ۱۲ امتیازی هستند.

تیم والیبال شهرداری قزوین در هفته اول لیگ یک استراحت می کند

در هفته اول این رقابت ها تیم والیبال شهرداری قزوین، با قرعه استراحت بازی نمی کند.

نماینده استان در گروه سه با تیم های سپاهان اصفهان، کاشی کاژه کرمانشاه، راه یاب ملل مریوان و کوردبال مهاباد هم گروه است.

تیم شهرداری را حسن شاهسون، محمد جعفری، اسدالله شاهمرادزاده، حبیب خلج و سعید بهرامی بعنوان کادر فنی همراهی می کنند.

ششمین دوره لیگ شطرنج نوجوانان استان از امروز آغاز می شود

این رقابت ها ویژه بازیکنان رده سنی کمتر از ۱۸ سال است که در مجموع ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی دارد.

این مسابقات از امروز تا ۲۵ آبان ماه در خانه شطرنج استان در مجموعه غدیر قزوین برگزار می شود.