اعتبارات قطره چکانی دولتی جوابگوی فعالیت موسسه های قرآنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی صبح چهارشنبه در همایش وقف و رسانه و تجلیل از یاوران وقف به میزبانی شبستان امامزاده یحیی(ع) سمنان ضمن بیان اینکه اعتبارات قطره چکانی دولتی جوابگوی فعالیت موسسه های قرآنی اوقاف نیست، ابراز داشت: در حوزه وقف‌های قرآنی اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی درستی به مردم داده نشده است و بسیاری از مردم وقف را تنها در حوزه عمرانی می‌دانند در صورتی که نیاز امروز می‌طلبد که همگام با شرایط وقف‌ها نیز به روز شوند.

وی از فعالیت پنج هزار موسسه قرآنی از سوی سازمان اوقاف کشور خبر داد و اضافه کرد: حضور و همراهی مردم در این امور می‌تواند بسیار در حوزه وقف‌های قرآنی راهگشا باشد لذا شفاف‌سازی رویکردهای اجتماعی طرح‌های قرآنی باید مدنظر مسئولان امر باشد.

لزوم اجرای وقف های آموزش و تخصص

رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف بابیان اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب تربیت ۱۵ میلیون حافظ و ۱۵ میلیون مفسر قرآن باید در دستور کار قرار گیرد، ابراز داشت: باوجود اعتبارات کم نمی‌توان این طرح‌های قرآنی را به سرانجام رسانید اما باید به دنبال راهکارهایی برای مشارکت هر چه بیشتر مردم و نهادهای اجتماعی پیرامون این مقوله بود.

حسینی در ادامه تصریح کرد: بااطلاع رسانی و آگاهی بخشی می‌توان مشارکت‌های مردمی را در حوزه وقف افزون‌تر کرد امرو وقف تنها صرف اموال نیست بلکه وقف آموزش و تخصص نیاز امروز جامعه است که باید بنا به مقتضیات روز تغییر پیدا کنند و از حالت کارکردهای سنتی خود خارج شود.

وی بابیان اینکه اطلاع‌رسانی ماهانه ادارات اوقاف شهرستان‌ها به مردم بسیار می‌تواند به شفاف‌سازی حوزه وقف بسیار کمک کند، اضافه کرد: یکی از راه‌های این اطلاع‌رسانی بیان درآمد اماکن متبرکه است که می‌توان از طریق راه‌اندازی سامانه مردم را در جریان هزینه کرد اموال وقفی خود شان قرارداد.

به گزارش خبرنگار مهر در همایش یاوران وقف از ۱۴ واقف استان سمنان تجلیل شد.