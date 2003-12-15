تقاضاي بالاي ترك اعتياد ، زمينه سوء استفاده را فراهم كرده است

مجتبي جبل عاملي در گفتگو باخبرنگار اجتماعي مهر افزود : مراكز درمان و ترك اعتياد براي فعاليت قانوني بايد مجوز لازم را از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان بهزيستي كشور دريافت كنند ودر صورت حضور پزشك متخصص دراين مراكز تائيد اين ارگانها براي فعاليت آنها ضروري است .

وي ادامه داد: متاسفانه در زمان حاضربه علت تقاضاي فراوان معتادان وخانواده هاي آنان براي ترك اعتياد، گروههايي به صورت غيرقانوني و با استفاده از روشهاي غلط در زمينه ترك اعتياد فعاليت مي كنند ، به طوري كه بسياري از اين مراكز با تجويز داروهاي دست ساز و گاهي غير بهداشتي سبب مشكلات جديدي براي معتادان يا تغيير نوع اعتياد آنها مي شوند.

وي اضافه كرد: اين مراكز با دريافت هزينه هاي گزاف از راههاي مختلف مانند روش روان درماني يا درمان جسمي استفاده مي كنند ، حتي گاهي ادعا مي كنند از طريق روشهايي مانند هيپنوتيزم ظرف 48 ساعت مي توانند معتادان را درمان كنند در حالي كه درمان معتادان ، نيازمند گذر از مرحله سم زدايي است كه اين مرحله بين يك تا سه هفته طول مي كشد.

جبل عاملي گفت: پس از طي موفقيت آميزمرحله سم زدايي درمان رواني بيمارآغاز مي شود و شخص معتاد بايد براي مدت طولاني تحت نظر پزشك باشد اين مرحله بسته به نوع و ميزان اعتياد ممكن است 10 تا 15 سال به طول انجامد بنابراين معتادان و اطرافيان آنها نبايد براي ترك اعتياد شتابزده عمل كنند .

وي ادامه داد: برخي از مراكز درمان و ترك اعتياد كه داراي مجوز فعاليت نيستند ، ممكن است با انگيزه و نيت سوء فعاليت نكنند اما در بيشتر موارد حاصل كار آنها به زيان معتادان و اطرافيان آنهاست به همين علت مراجعه كنندگان به اين مراكز بايد ابتدا از داشتن مجوز رسمي فعاليت اين مراكز مطمئن شوند.

جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر با همكاري سازمانها و دستگاههايي كه در كميته هاي تخصصي اين ستاد فعاليت دارند مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان بهزيستي ، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بر فعاليت مراكز و موسسه هاي ترك اعتياد نظارت مي كند و با توجه به اهميت موضوع و گسترش مراكز غير قانوني در اين زمينه از اين پس نظارت بيشتري بر فعاليت اين مراكز اعمال مي شود .

گفتني است بر اساس آمار رسمي كشور دو ميليون معتاد در كشور زندگي مي كنند كه حدود يك ميليون و 200 هزار نفر آنها معتادان حرفه اي و بقيه معتادان تفنني هستند .