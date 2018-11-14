به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در این تیزر که مدت زمان آن یک دقیقه است به نقش رویاپردازی کودکان درحین بازی و تاثیرپذیری آنان از این فعالیت‌ها در انتخاب شغل آینده‌شان، اشاره شده است.

تیزر چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی روایتی کوتاه از زندگی چهار خردسال است که در نقش‌های خلبان، آتش‌نشان، دکتر و فوتبالیست حاضر می‌شوند و در نهایت آن‌ها را در بزرگسالی می‌بینیم که به این مشاغل روی آورده‌اند.

این فیلم ضمن نمایش اسباب‌بازی‌های مرتبط با هر شغل، بر انتخاب صحیح آن‌چه در دسترس خردسال و کودک قرار می‌گیرد، تاکید دارد. این تیزر در عین حال می‌تواند در شبکه‌های رسمی و اجتماعی به عنوان اثری آموزشی در دسترس خانواده‌ها قرار گیرد.

چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی قرار است در بخش ترویجی خود به آموزش و مشاوره بپردازد تا والدین و مربیان با نیازها و ضرورت‌های بازی در سنین مختلف آشنا شوند.

این جشنواره از ۲۶ تا ۳۰ آبان‌ماه، همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواهد بود.