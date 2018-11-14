۴۰ پناهجوی افغان از آلمان بازگردانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یکی از کارمندان فرودگاه افغانستان با اعلام خبر فرود یک فروند هواپیما حامل پناهجویان افغانی از آلمان اظهار داشت: ۴۰ پناهجوی افغانی در آلمان به کابل بازگردانده شدند.

آلمان از سال ۲۰۱۶ روند بازگرداندن پناهجویان افغانی به کشورشان را آغاز کرده و این هجدهمین پروازی است که پناهجویان افغانی را به کابل باز می گرداند.

به دنبال تشدید ناامنی ها در افغانستان در چند سال اخیر شمار زیادی از پناهجوی افغان راهی اروپا شدند که اکثر آنها نیز در آلمان درخواست پناهندگی داده‌اند.

چندی پیش نیز ۶۹ پناهجو و کمی بعدتر ۴۶ پناهجوی دیگر افغانی که در خواست پناهندگی آنها از سوی آلمان رد شده بود از این کشور اخراج شدند.