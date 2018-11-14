تخصیص اعتبار زمین چمن مصنوعی فیروزکوه و دیواره صخره نوردی دماوند

قاسم میرزایی‌نیکو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دیدار خود و فرمانداران دماوند و فیروزکوه با وزیر ورزش و جوانان خبر داد و اظهار کرد: این دیدار مصوبات مفیدی برای شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه داشت.

وی افزود: وزیر ورزش و جوانان در این دیدار بر احیای پیست آبعلی و ارائه گزارش دقیق از شهرستان دماوند، بر مبنای مصوبات حضور خود در منطقه تاکید کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: در این دیدار همچنین ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای دیواره و صخره نوردی دماوند تخصیص یافت.

میرزایی‌نیکو اضافه کرد: تخصیص اعتبار جهت تجهیز زمین چمن مصنوعی دماوند به سکوی یک هزار نفری در فاز اول نیز از دیگر مصوبات این دیدار بود.

وی با بیان این که باید شرایط برای ورود سرمایه گذاران بخش ورزشی به منطقه تسهیل شود، بیان کرد: بررسی ورود سرمایه گذار برای گسترش ورزشگاه و زمین چمن مصنوعی دماوند از دیگر مواردی بود، که در این دیدار در خصوص آن انجام شد.

نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص شهرستان فیروزکوه نیز تسریع در پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار زمین چمن مصنوعی این شهرستان مورد تاکید قرار گرفت.

میرزایی‌نیکو اضافه کرد: تخصیص ۲۰ میلیون تومان برای هیئت های ورزشی شهرستان فیروزکوه و نیز بررسی ورود سرمایه گذار جهت تاسیس کمپ ورزشی در زمین چمن طبیعی کنونی فیروزکوه درقالب ماده ۲۷ از دیگر مصوبات جلسه با وزیر ورزش و جوانان بود.