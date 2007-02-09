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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۵۶

نام الدعایه در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد

نام الدعایه در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد

نام محمد الدعایه، سنگربان صاحبنام فوتبال عربستان سعودی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الدعایه  با 181 بازی ملی رکورددار تعداد بازی در این رده است. وی اولین بازی ملی ‌خود را در سال 1990 مقابل بنگلادش تجربه کرد و در سال 1996 مقابل قرقیزستان به پنجاهمین بازی ملی‌اش رسید.

تعداد بازی های دروازه بان افسانه ای عربستان در سال 1998 مقابل مکزیک به 100 رسید و در سال 2001 هم برای صد و پنجاهمین بار مقابل مغولستان پیراهن عربستان را به تن کرد.

الدعایه در سال 2004 و در جام خلیج فارس رکورد 173 بازی ملی کلودیو سوارز، اسطوره فوتبال مکزیک را شکست و خود رکورددار بازی های ملی شد. او پس از جام جهانی 2006 از بازیهای ملی خداحافظی کرد.

کد مطلب 445833

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