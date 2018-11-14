آمریکا چین را تهدید به آغاز جنگ سرد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که اگر چین تمامی خواسته های آمریکا در خصوص اعمال تغییرات اقتصادی، نظامی و سیاسی را انجام ندهد، واشنگتن جنگ سرد را علیه پکن به اجرا می گذارد.

پنس در حالی چین را به آغاز جنگ سرد تهدید می کند که قرار است در اواخر ماه جای میلادی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، و «شی جینپینگ» همتای چینی وی در آرژانتین دیدار کنند.

روابط چین و آمریکا دوران پرتنشی را سپری می کند و اقدام ترامپ در اعلام جنگ تجاری با پکن، موجب تیره شدن بیشتر روابط آنها شده است.