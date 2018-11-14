مصرف چربی و نمک در اردبیل بالاتر از سطح متوسط کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان‌اکبری ظهر چهارشنبه در کنگره بین‌المللی روز جهانی دیابت در اردبیل افزود: دیابت سیستم سلامت کشور را درگیر خود کرده و در بخش درمان و پیشگیری هزینه‌های هنگفتی را به جامعه تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کنترل، پیشگیری و آشنایی با برنامه‌های درمانی از جمله دغدغه‌های مهم وزارت بهداشت است، اضافه کرد: رشد روزافزون دیابت در کشور باعث شده تا فرهنگ سلامت جامعه در این مسیر مورد توجه جدی قرار گیرد و هرگونه غفلت از این بخش باعث به خطر افتادن سلامتی اقشار مختلف مردم خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره به اینکه برخورداری از سبک زندگی سالم در پیشگیری از دیابت ضروری است، تأکید کرد: مصرف چربی، کربوهیدرات و نمک در اردبیل بالاتر از سطح متوسط کشوری است.

وی بر ترویج خودمراقبتی و آشنایی با علائم بیماری‌ها که عامل اصلی کاهش آمار افراد مبتلا به دیابت خواهد شد را ضروری دانست و متذکر شد: جامعه سالم از افرادی آگاه و آشنا به فعالیت‌هایی که سلامتی انسان را تضمین می‌کند تشکیل شده و هر گونه کمک به افزایش این بهره‌وری از جمله دغدغه‌های وزارت بهداشت و علوم پزشکی کشور است.

اخوان‌اکبری تصریح کرد: ۷۰ هزار نفر در اردبیل مبتلا به دیابت هستند که اطلاعات ۲۰ هزار نفر از این افراد در سامانه جامع اطلاعاتی ثبت شده و امیدوار به تکمیل این سامانه در ماه‌های آتی هستیم.