مبلغان و مسئولان فرهنگی از فعالیت در فضای مجازی غافل نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دشتی صبح چهارشنبه در کارگاه ارتقای علمی ائمه جماعات در شبکه های بهداشت و بیمارستان‌ها اظهار داشت: یکی از قشرهاهایی که در جامعه نفوذ دارند قشر مذهبی و متدین به ویژه روحانیت است که متاسفانه به طور جدی وارد عرصه فضای مجازی نشده اند در صورتی که شاهد این دشمنان دین بسیار در این زمینه فعال تر هستند و در تلاش اند نسل جوان ما را سوی خود بکشاند.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان بوشهر ادامه داد: به فرموده رهبری، اهمیت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی است و بهترین راه مقابله با این اقدام دشمنان حضور فعال در فضای مجازی است.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به ورود و جوانان مومن و مذهبی به عرصه فضای مجازی و استفاده از این عرصه برای تبلیغ معارف دینی، یادآور شد: رهبری فرمودند «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتما رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم» که بیان ایشان اهمیت توجه فضای مجازی را نشان می‌دهد.

دشتی خاطرنشان کرد: اگر مبلغان و مسئولان فرهنگی ما به سرعت خود را با شرایط سازگار نکنند و غفلت کنند با توجه به وسعت و نامحدود بودن این عرصه ضربه بزرگ و جبران ناپذیری بر جامعه اسلامی وارد می شود.

وی تاکید کرد: طلاب و روحانیون هرچه سریعتر و جدی‌تر از قبل به انجام نقش هدایتگری خود در عرصه فضای مجازی بپردازند. باید از طریق تشکیل گروه های مذهبی در فضای مجازی اقدام به تبلیغ معارف دینی و و مکتب نورانی اسلام و اهل بیت علیه السلام نمایند.

وی با بیان اینکه مردم ما تشنه معرفت هستند و کدام حق پذیرد افزود: به این نکته باید توجه داشت که فضای مجازی یک شمشیر دولبه است که از یک طرف تهدید از سوی دشمنان است و از طرف دیگر اگر با چشم باز و عالمانه از آن بهره برداری کنیم نه تنها تهدید نیست بلکه می‌توان از آن به عنوان ابزاری در جهت بسط و گسترش معارف دینی برد و آن را را به فرصت تبدیل کرد امروز دشمن به دنبال نابود کردن ارزشهای دینی از طریق همین فضاست

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان بوشهر گفت: بیایم زیبایی های دین را در سایه رفاقت با قشر جوان زیبایی های دین را چهره به چهره، با ایجاد طرح رفاقت با نسل جوان و افزایش روحیه خودباوری و باور نمودن آنان، اعتماد به جوانان و امیدوار کردن آنها و بر شمردن نعمت های موجود در نظام و جامعه بیان کنیم.