از بازگشت مهدی رحمتی تا حضور فرشید اسماعیلی در تمرین

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ظهر امروز آبی پوشان به دلیل بارش شدید باران و لغزندگی زمین به سالن مجموعه ورزشی صنایع دفاع منتقل شد.

روزبه چشمی، ووریا غفوری و سیدحسین حسینی به دلیل حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان در تمرین امروز غایب بودند. همچنین اللهیار صیادمنش، مهدی قائدی و رضا کریمی طبق اعلام باشگاه استقلال در اردوی تیم امید هستند.

فرشید اسماعیلی هافبک استقلال بعد از مشکلاتی که با باشگاه پیدا کرد، امروز در تمرین امروز حاضر شد و پا به پای دیگر بازیکنان تمرین کرد.

قبل از شروع تمرین وینفرد شفر دقایقی با بازیکنانش صحبت کرد. بازیکنان سپس بدن های خود را گرم کرده سپس شروع به بازی والیبال کردند.

مرتضی آقاخان و داریوش شجاعیان همچنان به طور انفرادی و زیرنظر مربی بدنساز تمرین کردند.

با توجه به وضعیت سالن و کوچک بودن زمین تمرین، بازیکنان در ۳ گروه به فوتبال گل کوچک پرداختند.

آیتم بعدی تمرین اختصاص به کارهای سرعتی و کششی داشت. تعدادی از بازیکنان استقلال هم از این فرصت به دست آمده در سالن استفاده کرده و بسکتبال بازی کردند.

با توجه به اینکه شرایط برای تمرین کارهای تاکتیکی میسر نبود، تمرین آبی پوشان زودتر از سایر روزهای گذشته به پایان رسید.