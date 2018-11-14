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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

در کمیته تعیین روسای دانشگاه؛

سرپرست دانشگاه آزاد یکشنبه آینده تعیین تکلیف می شود

سرپرست دانشگاه آزاد یکشنبه آینده تعیین تکلیف می شود

کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها یکشنبه هفته آینده تشکیل و در این جلسه صلاحیت سرپرست دانشگاه آزاد تأیید یا رد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ۴ نفره انتخاب روسای دانشگاه ها یکشنبه هفته آینده تشکیل و در این جلسه صلاحیت سرپرست دانشگاه آزاد توسط اعضای کمیته بررسی می شود.

کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها از وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها تشکیل شده است.

محمد طهرانچی که پیش از این، ریاست دانشگاه شهید بهشتی را بر عهده داشت از مرداد ماه امسال با حکم علی اکبر ولایتی رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب شد.

به جز طهرانچی، سرپرستان چند دانشگاه دیگر نیز با حکم وزیر علوم منصوب شده اند که آنها نیز باید در جلسه کمیته تعیین روسای دانشگاهها به تأیید همه اعضا برسند. پس از تأیید در این کمیته حکم ریاست این افراد صادر می شود و می توانند برای مدت ۴ سال در این سمت باقی بمانند.

کد مطلب 4458359

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    نظرات

    • مادر AE ۲۲:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
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      خدا از طهرانچی نگذر ه که روح و روان دخترم را داغون کرد با لغو پذیرش دانشجویانی که ثبت نام کردن الان خیلی ناامید شده و یک بچه ی افسرده روی دستم مونده
    • محمد IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
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      سلام خداکنه که دیگه ایشون انتخاب نشوند .در دوره ریاست ایشون ما داوطلبان رشته های پزشکی روخیلی اذیت کردند یکبار ثبت نام شدیم بعدها ردصلاحیت شدیم

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