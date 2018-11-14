سرپرست دانشگاه آزاد یکشنبه آینده تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ۴ نفره انتخاب روسای دانشگاه ها یکشنبه هفته آینده تشکیل و در این جلسه صلاحیت سرپرست دانشگاه آزاد توسط اعضای کمیته بررسی می شود.

کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها از وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها تشکیل شده است.

محمد طهرانچی که پیش از این، ریاست دانشگاه شهید بهشتی را بر عهده داشت از مرداد ماه امسال با حکم علی اکبر ولایتی رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب شد.

به جز طهرانچی، سرپرستان چند دانشگاه دیگر نیز با حکم وزیر علوم منصوب شده اند که آنها نیز باید در جلسه کمیته تعیین روسای دانشگاهها به تأیید همه اعضا برسند. پس از تأیید در این کمیته حکم ریاست این افراد صادر می شود و می توانند برای مدت ۴ سال در این سمت باقی بمانند.