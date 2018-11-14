به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین امیری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بندر بوشهر فراز و فرودهای زیادی داشته است و امروز نه تنها از بنادر قدیمی بلکه از برخی بنادر جدید نیز در زمینه های مختلف توسعه ای عقب افتاده است.

وی در ادامه افزود: اصلی ترین عامل این عقب افتادگی نبود برنامه های منسجم بوده است.

شهردار بوشهر با بیان اینکه کار بدون مطالعه نباید انجام شود، عنوان کرد: سرمایه مالی محدود است و انجام کار غیر کارشناسی در کنار سرمایه مالی، سرمایه اجتماعی را نیز از دست خواهیم داد.

توسعه متوازن شهر

وی گفت: خدمات باید بصورت متوازن به همه محلات توجه شود و تمام امکانات به چند محله خاص معطوف نباشد.

امیری خاطر نشان کرد: یکی از اهداف اصلی ما مشارکت مردمی و ارتباط دو سویه بین شهرداری و مردم خواهیم داشت.

شهردار بوشهر با بیان اینکه مسائل فرهنگی نباید در پروژه های شهری نادیده گرفت، اظهار کرد: میدان ها، تندیس ها و نامگذاری ها باید مطابق با فرهنگ بومی انجام شود.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

وی با عنوان اینکه اجرای پروژه ها اولویت بندی می‌شود و پروژه های نیمه تمام نیز از اولویت ما است، گفت: از جمله پروژه های عمرانی با اولویت ما در شهرداری بوشهر پارک لیان، مسیر دوم سرتل به نیروگاه، تالار نمایش و سرای محله است.

وی عنوان کرد: همچنین با توجه به اینکه شهر بوشهر دارای موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی دارد و باید ورزش ها و گردشگری دریایی توجه شود.

امیری بیان کرد: جناح سیاسی دارم اما در کارهای عمرانی و شهری نظرات سیاسی دخالت داده نمی شود.

تهیه لیست سیاه از پیمانکاران مسئله‌دار

شهردار بندر بوشهر خاطر نشان کرد: تمام نقد ها و نظرات را می‌شنوم اما در نهایت کاری که به درستی آن اعتقاد دارم انجام خواهم داد.

وی در خصوص برنامه ای شهردار جدید بوشهر برای عزل و نصب ها، گفت: هرشخصی با برنامه های من هماهنگ باشد خواهد ماند و هر شخصی نتواند با این برنامه مطابق باشد خواهد ماند.

امیری عنوان کرد: یک لیست سیاه از پیمانکاران کم کار یا مسئله دار تنظیم شده که بیش از آن با این پیمانکاران همکاری نشود.