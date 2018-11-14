  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

شهردار بوشهر:

بی‌برنامگی عامل عقب‌افتادگی بوشهراست/ لیست سیاه پیمانکاران کم‌کار

بی‌برنامگی عامل عقب‌افتادگی بوشهراست/ لیست سیاه پیمانکاران کم‌کار

بوشهر - شهردار بوشهر از تنظیم یک لیست سیاه از پیمانکاران کم کار یا مسئله دار در بوشهر خبر داد و گفت: نبود برنامه‌های منسجم مهمترین عامل عقب‌افتادگی بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین امیری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بندر بوشهر فراز و فرودهای زیادی داشته است و امروز نه تنها از بنادر قدیمی بلکه از برخی بنادر جدید نیز در زمینه های مختلف توسعه ای عقب افتاده است.

وی در ادامه افزود: اصلی ترین عامل این عقب افتادگی نبود برنامه های منسجم بوده است.

شهردار بوشهر با بیان اینکه کار بدون مطالعه نباید انجام شود، عنوان کرد: سرمایه مالی محدود است و انجام کار غیر کارشناسی در کنار سرمایه مالی، سرمایه اجتماعی را نیز از دست خواهیم داد.

توسعه متوازن شهر

وی گفت: خدمات باید بصورت متوازن به همه محلات توجه شود و تمام امکانات به چند محله خاص معطوف نباشد.

امیری خاطر نشان کرد: یکی از اهداف اصلی ما مشارکت مردمی و ارتباط دو سویه بین شهرداری و مردم خواهیم داشت.

شهردار بوشهر با بیان اینکه مسائل فرهنگی نباید در پروژه های شهری نادیده گرفت،  اظهار کرد: میدان ها، تندیس ها و نامگذاری ها باید  مطابق با  فرهنگ بومی انجام شود.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

وی با عنوان اینکه اجرای  پروژه ها اولویت بندی می‌شود و پروژه های نیمه تمام نیز از اولویت ما است، گفت: از جمله پروژه های عمرانی با اولویت ما در شهرداری بوشهر پارک لیان، مسیر دوم سرتل به نیروگاه، تالار نمایش و سرای محله است.

وی عنوان کرد: همچنین با توجه به اینکه شهر بوشهر دارای موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی دارد و باید ورزش ها و گردشگری دریایی توجه شود.

امیری بیان کرد: جناح سیاسی دارم اما در کارهای عمرانی و شهری نظرات سیاسی دخالت داده نمی شود.

تهیه لیست سیاه از پیمانکاران مسئله‌دار

شهردار بندر بوشهر خاطر نشان کرد: تمام نقد ها و نظرات را می‌شنوم اما در نهایت کاری که به درستی آن  اعتقاد دارم انجام خواهم داد.

وی در خصوص برنامه ای شهردار جدید بوشهر برای عزل و نصب ها، گفت: هرشخصی با برنامه های من هماهنگ باشد خواهد ماند و هر شخصی نتواند با این برنامه مطابق باشد خواهد ماند.

امیری عنوان کرد: یک لیست سیاه از پیمانکاران کم کار یا مسئله دار تنظیم شده که بیش از آن با این پیمانکاران همکاری نشود.

کد مطلب 4458360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها