شناسایی بدهکار دانه‌ درشت کرج/ مالک مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منصور وحیدی پیش از ظهر چهارشنبه در صد و یکمین جلسه رسمی شورای شهر ضمن انتقاد از اینکه حوزه مالی و پولی شهرداری طی یک سال اخیر بیسامان بوده است، گفت: متأسفانه در این حوزه با پیشرفت مواجه نیستیم.
نایب رئیس شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه تحلیل درستی از شرایط مالی وجود ندارد، گفت: نقشه راه منسجمی برای درآمدزایی در شهرداری کرج وجود ندارد.
وی در بخش دیگری به درآمدهای مناطق اشاره کرد و با اشاره به اینکه برخی مناطق عملکرد مناسبی در این حوزه ندارند، گفت: متأسفانه برخی مناطق در حوزه درآمدزایی برتر معرفیشدهاند که عملکرد شاخصی نداشتهاند و ارقام جذبشده ماحصل برخی پروندههای بعضاً معنادار است.
نایب رئیس شورای شهر کرج در ادامه روند درآمدهای نقدی شهرداری را تا حدودی مطلوب دانست و گفت: در حوزه تهاتری نیازمند اقدامات و اتخاذ تدابیر لازم هستیم.
وحیدی از شهردار خواست در مناطق، کارگروههای درآمدی تشکیل دهد و گفت: امیدواریم با تحقق این مهم شاهد رشد درآمدهای پایدار باشیم.
وی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه ظرفیتهای سرمایهگذاری در شهر مورد بیتوجهی واقع شدهاند، گفت: بیش از یک سال است که در خصوص پرونده مجتمع مگامال تحقیق میشود ولی این تحقیقات بینتیجه بوده و حتی مشخص نیست صاحب این مجموعه تجاری کیست.
نایبرئیس شورای شهر کرج ابراز تأسف کرد که این مجتمع بزرگ تجاری یکی از بدهکاران عظیم شهر است که متأسفانه با گردنکلفتی از پرداخت حقوق شهر سرباز میزند.
وحیدی خطاب به شهردار گفت: انتظار داریم عقبماندگیهای حوزه عمران جبران شود زیرا بسیاری از پروژههای مصوب حتی به مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار نرسیدهاند.
وی در بخش دیگری به میلیاردها تومان چکهای برگشتی و بدهکاران دانهدرشت که از پرداخت حقوق شهرداری کرج سرباز میزنند اشاره کرد و از شهردار خواست بررسی این مهم را در دستور کار خود قرار دهد.
شهرداری تکلیف چکهای برگشتی را مشخص کند
رئیس شورای شهر کرج در ادامه با تأکید بر اینکه شهرداری کرج هیچ اقدامی برای تحقق سیاست عمرانی شورای پنجم صورت نداده است، گفت: عملکرد شهرداری در این حوزه در حد صفر است.
عباس زارع با اشاره به ارائه گزارش مالی شهرداری در نیمه نخست امسال، گفت: این گزارش با خلاءهایی مواجه است که امیدواریم مورد بازبینی قرار گیرد.
وی ضمن تقدیر از شهرداری برای ارائه گزارش مالی در حضور رسانهها، گفت: ارائه گزارش کامل و جامع میتواند نقشه راهی برای تصمیمگیریهای آینده باشد.
رئیس شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه شهر کرج ظرفیتهای خوب سرمایهگذاری دارد، گفت: متأسفانه میزان بهرهوری از ظرفیتهای سرمایهگذاری رضایتبخش نیست.
زارع در ادامه از شهردار خواست لایحه تثبیت اعیانیها را تکمیل و برای تصویب به شورا ارسال کند.
وی در بخش دیگری بر تعیین تکلیف چکهای برگشتی که ارقام آنها میلیاردها تومان است، تأکید کرد و گفت: برخی پروندهها ارقام سنگینی دارد که باید شفافسازی شود.
رئیس شورای شهر کرج تأکید کرد: متأسفانه شهرداری کرج در عملیاتی سازی وعدههای عمرانی ازجمله احداث سراهای محله، سرویس بهداشتی، توسعه گردشگری و استقبال از سرمایهگذاری بخش خصوصی توفیقی نداشته که این مهم باید عملیاتی شود.
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