مواضع انقلابی علمای اهل سنت سبب ناامیدی دشمنان اسلام شده است

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر چهارشنبه در جمع طلاب جدید الورود مدارس اهل سنت استان های خراسان که در دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد اظهارکرد: اگر طلبگی را سکوی پرش برای پیشرفت خود کردید این جفا در حق دین و پیغمبر(ص) است که برای پیشرفت در عرصه سیاسی و اجتماعی و قدرت یابی خود پا روی دوش پیغمبر و دین گذاشته اید.

وی افزود: باورمندی ما در معاد و خدا اصل مشترک با هر تفکر و اندیشه ای بوده وباید بگوییم ما نوکر پیامبر اکرم(ص)هستیم و ایشان زندگی معاش و همه چیز ما را اداره می کنند و باید ببینیم کجا بدرد ارباب می خوریم.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در عرصه طلبگی هدف گذاری شما این باشد که هیچگاه از کار و فراز نشیب های آن خسته نمی شوید و باید تاکید کرد نشاط در کار و تعلیم و تعلم بالاترین سرمایه طلبه است.

امام جمعه مشهد بیان کرد:امروز همه دنیای کفر بر سر اسلام ریخته اند و هدف آنها از بین بردن آموزه های پیامبر اکرم(ص) است زیرا اسلام و قرآن سنگلاخ توسعه استکبار است.جبهه انقلاب ما با همه قدرت مقابل استکبار ایستاده و شما باید در این جبهه سهم و موضع خود را در مقابل دشمنان پیغمبر (ص) مشخص کنید.

وی تاکید کرد: لازم است طلاب اهل تسنن در کنار تحصیل، بصیرت و موقعیت شناسی را نیز مدنظر قرار دهند .موضع گیری علما و اساتید اهل تسنن در رابطه با موضوعات مربوط به انقلاب و رهبری قابل تقدیر است و این نشانگر انقلابی بودن علما و اساتید ما در استان های خراسان است.



عضو مجلس خبرگان رهبری اظهارکرد: قطعا این مواضع انقلابی سبب نا امیدی بیشتر دشمنان و خصوصا افرادی که به دنبال تفرقه اندازی در میان مسلمانان هستند شده و توطئه های آنان را خنثی خواهد کرد.

علم الهدی گفت: هدف جریان تکفیری نشان دادن چهره ای درنده خو و وحشی از اسلام با پرچم توحید است و بزرگترین اثرش سرکوبی آموزه های پیغمبر(ص) و اسلام ناب است.