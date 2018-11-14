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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۸

فرمانده انتظامی چابهار:

چند محموله قاچاق کالا در چابهار کشف شد

چند محموله قاچاق کالا در چابهار کشف شد

زاهدان - فرمانده انتظامی چابهار از کشف چند محموله قاچاق کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در محدوده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از پایگاه خبری پلیس، حیدر علی کیخای مقدم اظهار داشت: در راستای مبارزه با کالای قاچاق و برقراری امنیت و ثبات بازار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی این شهرستان، برخورد با قاچاق کالا را  به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده اند.

وی بیان کرد: ماموران پس از دریافت اخباری مبنی بر جاسازی و حمل کالای قاچاق خارج از شبکه توزیع از چابهار به مقصد استان‌های دیگر توسط چند دستگاه خودرو با اقدامات تخصصی و پلیسی خودروها را شناسایی و تحت نظر قرار دادند.

فرمانده انتظامی چابهار تصریح کرد :ماموران پس از حصول اطمینان از وجود کالای قاچاق  در این خودروها  آنان را توقیف و برای بررسی به مقرانتظامی هدایت کردند که در بازرسی  کارشناسانه و دقیق از این خودروها، انواع کالاهای قاچاق شامل سوخت و لوازم خانگی کشف شد که برآورد اولیه ارزش این کالاها  یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است.

کد مطلب 4458390

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