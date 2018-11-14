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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

مدیر کل بهزیستی ایلام:

۸۰ درصد کودک آزاری ها از درون خانواده نشات می گیرد

۸۰ درصد کودک آزاری ها از درون خانواده نشات می گیرد

ایلام- مدیر کل بهزیستی ایلام گفت: ۸۰ درصد کودک آزاری ها از درون خانواده نشات می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا همتی صبح چهارشنبه در همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت کنترل خشم اظهار کرد: پدیده خشونت به ویژه نسبت به زنان و کودکان در جوامع مختلف طی سالهای گذشته همواره مشاهده شده و در کشورمان نیز این موضوع تا حدی گزارش شده است.

وی ادامه داد: با وجود تاکیدات دین مبین اسلام مبنی بر احترام اعضای خانواده به یکدیگر و همچنین ایجاد روحیه رافت و مهربانی در خانواده ها و به ویژه مردان نسبت به زنان و کودکان برخی اوقات بروز مشکلات و اعمال خشونت امیز را در این حوزه ها مشاهده می کنیم.

مدیرکل بهزیستی ایلام تاکید کرد: هرچه بنیان خانواده ها مستحکم تر و روابط عاطفی میان افراد بیشتر و قدرت گذشت در میان افراد حاکم باشد، این رفتارهای مخاطره آمیز نیز کمتر دیده می شود.

همتی یکی از مسائل پیش روی جوامع را پدیده خشونت برشمرد و گفت: ۸۰ درصد کودک آزاری ها بر اساس بررسی های انجام گرفته از درون خانواده نشات می گیرد و حدود ۷۰ درصد کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، زیر ۱۰ سال سن دارند.

وی بر لزوم اصلاح نگرش ها نسبت به موضوع خشنوت در خانواده ها تاکید کرد و گفت: نقش دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در این زمینه تاثیرگذار است و در این ارتباط نیز سازمان بهزیستی با راه اندازی خانه امن ویژه زنان و دختران آسیب دیده از سال ۹۲ در ایلام تلاش کرده در این حوزه ورود کند.

مدیرکل بهزیستی ایلام ابراز داشت: ارتباط این افراد آسیب دیده با این مراکز و ارائه نظرات کارشناسی می تواند در کاهش این آسیب مثمرثمر باشد.

کد مطلب 4458421

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