نجات ۷۰ خودروی گرفتار در برف در محور هراز

ابراهیم تاجیک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی برف و کولاک شدید صبح و پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در محور هراز تعدادی خودرو در این محور گرفتار شدند.

وی افزود: عوامل امداد و نجات هلال احمر به محض آگاهی از این حادثه به محل که در حوالی امام زاده هاشم (ع) بود، اعزام شدند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران گفت: این خودروها اکنون رهاسازی شده و به مسیر خود ادامه دادند.

وی گفت: از رانندگان و مسافران درخواست دارم از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و در صورت لزوم قبل از ورود به محورهای مواصلاتی از وضعیت جوی اطلاع حاصل کنند.