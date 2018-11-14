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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

نجات ۷۰ خودروی گرفتار در برف در محور هراز

نجات ۷۰ خودروی گرفتار در برف در محور هراز

دماوند- معاون امدادونجات هلال احمر استان تهران از نجات ۷۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک در محور هراز خبر داد.

ابراهیم تاجیک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی برف و کولاک شدید صبح و پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در محور هراز تعدادی خودرو در این محور گرفتار شدند.

وی افزود: عوامل امداد و نجات هلال احمر به محض آگاهی از این حادثه به محل که در حوالی امام زاده هاشم (ع) بود، اعزام شدند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران گفت: این خودروها اکنون رهاسازی شده و به مسیر خود ادامه دادند.

وی گفت: از رانندگان و مسافران درخواست دارم از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و در صورت لزوم قبل از ورود به محورهای مواصلاتی از وضعیت جوی اطلاع حاصل کنند.

کد مطلب 4458428

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