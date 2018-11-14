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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ اعلام کرد

آماده باش ۵ اکیپ امدادی در شهرستان کوهرنگ

آماده باش ۵ اکیپ امدادی در شهرستان کوهرنگ

شهرکرد- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ از آماده باش پنج اکیپ امدادی در شهرستان کوهرنگ در پی بارش برف و باران خبر داد.

بیژن طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به  آماده باش پنج اکیپ امدادی در شهرستان کوهرنگ در پی بارش برف و باران، اظهار داشت:  طی پیش بینی های هواشناسی بارش شدید برف و باران در این شهرستان انجام می شود که تمهیدات لازم برای امداد رسانی احتمالی در این شهرستان اندیشیده شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر سامانه بارشی وارد این شهرستان شده است اما هنوز فعال نشده است.

 رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ اظهار داشت: تمهیدات لازم برای امداد رسانی هوایی نیز در این شهرستان اندشیده شده است.

 شهرستان کوهرنگ پر بارش ترین منطقه چهارمحال و بختیاری در زمان فعال شدن سامانه های بارشی است.

کد مطلب 4458432

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