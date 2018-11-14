آماده باش ۵ اکیپ امدادی در شهرستان کوهرنگ

بیژن طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده باش پنج اکیپ امدادی در شهرستان کوهرنگ در پی بارش برف و باران، اظهار داشت: طی پیش بینی های هواشناسی بارش شدید برف و باران در این شهرستان انجام می شود که تمهیدات لازم برای امداد رسانی احتمالی در این شهرستان اندیشیده شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر سامانه بارشی وارد این شهرستان شده است اما هنوز فعال نشده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ اظهار داشت: تمهیدات لازم برای امداد رسانی هوایی نیز در این شهرستان اندشیده شده است.

شهرستان کوهرنگ پر بارش ترین منطقه چهارمحال و بختیاری در زمان فعال شدن سامانه های بارشی است.