به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بنا بر پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، علی طیبنیا به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد.
پیش از این مسعود نیلی، این سمت را بر عهده داشت که اخیرا استعفا داده است.
با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی، علی طیبنیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، عضو شورای پول و اعتبار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بنا بر پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، علی طیبنیا به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد.
پیش از این مسعود نیلی، این سمت را بر عهده داشت که اخیرا استعفا داده است.
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