به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بنا بر پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، علی طیب‌نیا به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد.

پیش از این مسعود نیلی، این سمت را بر عهده داشت که اخیرا استعفا داده است.