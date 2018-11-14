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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

به پیشنهاد همتی؛

علی طیب‌نیا عضو شورای پول و اعتبار شد

علی طیب‌نیا عضو شورای پول و اعتبار شد

با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، عضو شورای پول و اعتبار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بنا بر پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، علی طیب‌نیا به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد.

پیش از این مسعود نیلی، این سمت را بر عهده داشت که اخیرا استعفا داده است.

کد مطلب 4458434

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
      1 3
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      خوب قبلا این طیب نیا وزیر اقتصاد بود چه کار مثبتی انجام داد که حالا بخواهد دوباره ازش استفاده بشه. حتما باز میخواهند سود بانکی را اضافه کنند
    • علی IR ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
      1 0
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      با تشکر از رئیس جمهور از برداشتن نیلی و آوردن استاد طیب نیا. لطفا نوبخت را هم بردار تا وضعیت اقتصاد تا آخر دوره شما به وضع اول برگردد
    • ایران IR ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
      0 2
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      آقای طیب نیا در دولت یازدهم اعلام کرده بود که با کاهش سود تسهیلات و سپرده تمام مشکلات اقتصادی ایران حل می شود و تمام تلاش خود را کرد اما تنها چیزی که نصیب مردم شدتولد سلطان سکه و ارز و فرار منابع بود

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