برنامه های نشاط اجتماعی در مدارس دشتی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح چهارشنبه در همایش تجلیل از دانش آموزان برتر بخش کاکی اظهار داشت: بخش کاکی از انسانهای فاخری برخوردار بوده و هست که فایز دشتی یکی از این افراد بنام است.

وی ضمن تبریک هفته کتاب افزود: دانش آموزان باید از کتاب به نحو مطلوب استفاده کنند تا آگاهیشان نسبت به جهان هستی و پیرامونی بیشتر شود.

نادری بیان کرد: امروز کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی، روانی و تبلیغاتی است که می طلبد دانش آموزان در این عرصه به خوبی ایفای نقش کنند.

وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای ما توسعه کشور است، بیان کرد: اگر در زمینه اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رشد داشته باشیم قطعا به توسعه می رسیم.

نادری تصریح کرد: نیروی انسانی هوشمند با مهارت و خلاقیت نقش مهمی در توسعه خواهد داشت.

فرماندار ادامه داد: امروز سرمایه دانش از سرمایه تولید مهمتر است و در کشورهای توسعه یافته نیروی انسانی نقش اول تولید ثروت ملی در کشور دارد.

وی گفت: در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته دنیا ۶۷ درصد نیروی انسانی و ۳۳ درصد منابع طبیعی و غیره در تولید ثروت اثر گذار است .

وی خاطر نشان کرد: برای رسیدن توسعه پایدار و انسان محور نیاز به توجه نیروی انسانی و سرمایه گذاری در این زمینه هستیم.

نادری اظهار کرد: دانش آموزان بخش کاکی موفقیت های خوبی در سطح استان و کشور کسب کردند که این مهم حاصل مشارکت جدی مردم، مسئولین و دانش آموزان است.

وی بر ضرورت تقویت فرهنگ کار وتلاش در سطح شهرستان تاکید کرد وگفت: ظرفیت های خوبی در حوزه کشاورزی، بومی گردی و صنایع دستی در سطح شهرستان وجود دارد که باید از این ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده کرد.

نادری با بیان اینکه برنامه های نشاط اجتماعی دشتی در مدارس دشتی تقویت شود، یادآور شد: باید امیدواری، بالندگی و سرزندگی در جوانان بیشتر شود و زمینه ارتباط خانواده با مدارس بیشتر فراهم شود.