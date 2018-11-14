ارتقای سطح آموزش مددجویان در کنار اشتغالزایی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، مصطفی سالاری در دیدار با عضو هیأت امنا و قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور عدم ورود کمیته امداد به مسائل حاشیه‌ای را مهمترین نقطه قوت این نهاد انقلابی در سال‌های اخیر عنوان کرد و افزود: خوشبختانه شاهد تمرکز این مجموعه بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه و حمایت از آنان هستیم.

وی به روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در استان گیلان به‌ویژه به مددجویان کمیته امداد اشاره و اظهار کرد: در پرداخت تسهیلات به برخی مشاغل شاهد انحراف از مسیر اشتغالزایی هستیم که کمیته نظارت کارگروه اشتغال در حال بررسی دقیق میزان اثرگذاری تسهیلات در شهرستان‌ها است.

سالاری بر لزوم تمرکز بیشتر و جلوگیری از هرگونه انحراف از تسهیلات پرداختی تأکید و تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا با بررسی کارشناسانه نوع فعالیت‌ها، پرداخت تسهیلات به متقاضیان به عنوان قرض الحسنه نباشد بلکه با ایجاد اشتغال به مفهوم واقعی، درآمد پایدار برای آنان ایجاد شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر رئیس کمیته امداد کشور و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در زمینه احداث مسکن مددجویان، گفت: تاکنون ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای مسکن مددجویان جذب شده است.

استاندار گیلان ادامه داد: در تأمین جهیزیه برای نوعروسان نیز اقدامات مثبتی در استان گیلان شکل گرفته است.

توانمندسازی مددجویان اولویت اصلی کمیته امداد

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) کشوردر ادامه این دیدار با اشاره به اینکه گره‌گشایی از مشکلات مردم به‌ویژه مددجویان، اظهارکرد: در این مسیر هیچ منتی برای انجام وظیفه نسبت به مددجویان نداریم.

سید امیرمنصور برقعی با بیان اینکه تمام تلاش‌ها برای توانمندسازی مددجویان است، افزود: برنامه ۵ ساله کمیته امداد نقش مکمل برای برنامه ششم توسعه دارد که براساس وظایف ابلاغی رهبر معظم انقلاب تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم تا با هماهنگی دستگاه‌های مختلف روبه جلو گام برداریم، ادامه داد: در این مسیر هیچ تنشی با نهادهای دیگر نداشته و نداریم و از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.

گفتنی است ۱۰۵ هزار و ۴۰۰ خانوار شامل ۱۸۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد گیلان هستند.