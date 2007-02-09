انصراف پگاه فارس قبل از پلی مرحله آف / اولین شکست پتروشیمی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، پگاه فارس ابتدا مهران حاتمی یکی از مربیان خوب کشور و مربی تیم ملی بسکتبال را از دست داد و سپس حسین اوجی مربی این تیم هم نتوانست گرهی از کار گشوده و نهایتا درهفته پایانی برگشت علی رغم میزبانی مقابل صبا باتری در میدان حاضر نشد و یک باخت فنی هم دریافت کرد تا تعداد تیم های لیگ برتر در مرحله پلی آف اول به عدد 13 برسد .

اما این هفته تیم یکدست و هماهنگ پتروشیمی ماهشهرهم اولین شکست فصل خود را تجربه کرد. این تیم مقابل پیکان با شکست مواجه شد. اگر چه برد و باخت این بازی به صدرنشینی پتروشیمی خللی وارد نمی کرد اما دلیلی وجود نداشت تا این تیم با اندیشه پیروزی به این دیدار گام نگذارد.

دراین بازی تیم پتروشیمی مانند همیشه بسیار پرقدرت ، با اعتماد به نفس و هماهنگ ظاهر شد تا جایی که با بازی خوب کبیر ، ویسی و تابش نیا در بازی پیرامونی و بازی علیرضا هنردوست و علی دورقی در زیر سبد کوارتر اول را 30 بر 18 و کوارتر دوم ونیمه را 50 بر 32 به نفع خود تمام کرد.

اما حضور مهره های بیشتر به جهت تعدد از سوی پیکان تعداد خطاهای بازیکنان این تیم را بالا برد تا جایی که در پایان کوارتر سوم دورقی با 4 خطا ، هنردوست و کبیر هرکدام با 3 خطا و آتشی ، تابش نیا و ویسی هر کدام با یک خطا روبه رو شدند.

با این وجود انتظار می رفت پیکان بتواند در پایان کوارتر چهارم کار را یکسره کند و با پرتاب های سه امتیازی هنگام پور و جمشیدوند در حالیکه ویسی ، هنر دوست ، دورقی ، هنردوست و کبیر هر کدام با چهارخطا روبرو بودند در 35/2 دقیقه به پایان 78 بر 73 پیش افتد. اما تلاش و انسجام و تسلیم ناپذیری پتروشیمی این اجازه را نداد و نهایتا بازی در وقت قانونی در امتیاز 81 به تساوی رسید.

با این وجود تفکرات سعید فتحی که در طول مسابقه کاملا مشخص بود از عملکرد هیچکدام از بازیکنان تیم پیکان راضی نیست، در وقت اضافه سرانجام ثمر بخش شد و در حالی که بازیکنان پتروشیمی با پنج خطا شدن زمین را ترک می کردند ، نهایتا این پیکان بود که 96 بر 90 پیروز شد.

در این بازی سعید تابش نیا ، آیدین کبیر و سامان ویسی به ترتیب 30 ، 20 و 19 امتیاز برای پتروشیمی کسب کردند و سهم هنگام پور ، داورنپاه ، حدادی و کریمیان برای پیکان به ترتیب 22 ، 14 ، 13 و 13 امتیاز بود.

در سایر بازی ها دانشگاه آزاد 81 بر 73 مهمان خود تربیت بدنی شهرکرد را شکست داد.

گل گهر سیرجان باز هم با شکست مواجه شد و مقابل تربیت بدنی کرمان 73 بر 67 مغلوب شد. هیات بسکتبال گرگان میزبان خود پیام زنجان را 74 بر 64 شکست داد و پگاه فارس هم به دلیل حضور نیافتن مقابل صباباتری در شیراز 20 بر صفر با باخت فنی روبه رو شد.

با پایان یافتن دور برگشت لیگ برتر بسکتبال ، مرحله اول پلی آف این رقابت ها از روز پنجشنبه 26 بهمن ماه جاری پس از یک هفته ، آغاز خواهد شد.

شایان ذکر است که این رقابت در مرحله پلی آف طی روزهای پنجشنبه دوشنبه هر هفته برگزار می شود و نحوه برگزاری آن به صورت رفت و برگشت خواهد بود.

درپایان دور برگشت تیم های مهرام ، ذوب آهن ، صبا باتری ، هیات بسکتبال گرگان، پیام زنجان و نفت در گروه الف به ترتیب اول تا ششم شدند و در گرو ب نیز تیم های پتروشیمی، پیکان ، تربیت بدنی کرمان ، دانشگاه آزاد ، ستاره بنز، گل گهر سیرجان و هیات بسکتبال شهرکرد مکان های اول تا هفتم را به خود اختصاص دادند.