زندانیان کاشان به معاون وزیر مناجاتنامه خواجه عبدالله هدیه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، محسن جوادی و هیات همراه در ادامه برنامههای افتتاح هفته کتاب در شهر کاشان پس از دیدار از کتابفروشی ساربوک به سازمان زندان کاشان رفت و برای ممدجویان کتابخوان به ایراد سخنرانی پرداخت.
محسن جوادی در این دیدار با مددجویان این زندان با تاکید بر ضرورت بهرهبرداری و غنمیت شمردن فرصتها گفت: زندگی مجموعهای از راحتیها و ناراحتیهاست. دوستانی که بنا به هر دلیلی در اینجا گرد هم آمدهاند میتوانند از این فرصت برای تنبه و آگاهی استفاده کنند.
وی افزود: هر شرایطی میتواند خاستگاه فعالیتها و اقدامات باشد. گاها غفلتهایی از انسان سر میزند و موجب بروز محدودیتهایی در زندگی افراد میشود. البته این محدودیتها میتواند از منظر دیگری موجب رشد و شکوفایی و خودسازی شود. به نظرم مطالعه کتاب یکی از این فرصتهاست.
محسن جوادی با تاکید بر کتاب به عنوان بهترین دوست انسان گفت: کتاب دوست مهربانی است که در خلوت انسان بسیار تاثیرگذار است و میتواند در آینده فرد نیز موثر باشد. امیدوارم دوستان حاضر در اینجا از فرصت بهرهبرداری کنند.
معاون امور فرهنگی با اشاره به تحقیقات برخی از کشورها در استفاده از کتاب به عنوان یک روش درمانی گفت: برخی از روانشناسان و پزشکان پیشنهاد کتاب درمانی را به بیماران خود تجویز میکنند که این نشان از تاثیرات مطالعه کتاب است.
محسن جوادی از آمادگی این وزارتخانه برای تجهیز و ارسال کتاب به زندان کاشان خبر داد و گفت: از هر کمکی که بتواند شرایط دسترسی شما به کتاب را افزایش داده حمایت خواهیم کرد. حتی با پیشنهاد آقای حیدری؛ مدیر کل دفتر مطالعات و برنامهریزیهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این آمادگی را داریم که باشگاههای کتابخوانی را در این زندان ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: همچنین از طریق گفتوگو با مسئولان قضایی میتوان پیشنهاد داد تا برخی بخشودگیها برای زندانیان کتابخوان در نظر گرفته شود.
در ادامه این مراسم سید رضا موسوی؛ رئیس اداره زندان کاشان به ارایه گزارش از روند مطالعه و کتابخوانی مددجویان پرداخت و گفت: در این زندان ۷۰۰ عضو داریم و از این تعداد ۵۰۰ عضو فعال کتابخانه هستند. تا به امروز ۵۵ نشست کتابخوانی با حضور ناشران و مولفان در زندان برگزار شده است.
وی ادامه داد: در کتابخانه زندان ده هزار نسخه کتاب و هفت هزار عنوان موجود است. خوشبختانه با برگزاری نشستهای کتابخوانی بسیاری از کتابخوانان فعال به منتقدان کتاب تبدیل شدهاند و حرفی برای گفتن در حوزه کتاب دارند.
در ادامه این مراسم یکی از زندانیان به معرفی کتاب «لحظهای درنگ» که درباره معجزات علمی قرآن است پرداخت و به ایراد سخنرانی پرداخت.
در پایان نیز مددجویان زندان کاشان یک صنایع دستی به همراه کتاب مناجات خواجه عبدالله انصاری را به عنوان یادبود به معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم کردند.
در این مراسم که در زندان کاشان برگزار شد نیکنام حسینی پور؛ دبیر هفته کتاب، ابراهیم حیدری؛ مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزیهای فرهنگی، حجتالاسلام انصاری؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان، میثم نمکی؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کاشان و جمعی اهالی فرهنگی کاشان حضور داشتند.
خبر دیگر از هفته کتاب اینکه، محسن جوادی با حضور در کتابفروشی ساربوک کاشان با ناشران و برخی از کتاب فروشان این شهر به گفت و گو پرداخت و در جریان خواستههای آن ها قرار گرفت.
وی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به عناوین کتاب های چاپ شده در سال گذشته کفت: سال گذشته تعداد ۱۰۰ هزار عنوان کتاب در کشور چاپ شد. این رقم بالایی است و حتی در گفت و گو با مقامات دیگر کشورها نیز آن ها از انتشار این تعداد عنوان در سال اظهار تعجب می کنند.
محسن جوادی ادامه داد: امیدوارم که میزان مطالعه ما نیز با انتشار چنین تعداد عناوینی برابر باشد.
در جریان این بازدید نیکنام حسینی پور؛ دبیر هفته کتاب، ابراهیم حیدری؛ مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزیهای فرهنگی، حجت الاسلام انصاری؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان، میثم نمکی؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کاشان و جمعی اهالی فرهنگی کاشان حضور داشتند.
بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «حال خوش خواندن» از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱ آذرماه با مشارکت بیش از ۶۰ نهاد و سازمان در سراسر کشور برگزار میشود.
نظر شما