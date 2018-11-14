«لیبرمن» استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی در خبری فوری از استعفای «اویگدور لیبرمن» خبر داد.
«رویترز» نیز اندکی قبل با استناد به منابع آگاه از احتمال کنارهگیری «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خبر داد و دلیل آن را اختلاف نظر با تلآویو درخصوص نوارغزه عنوان کرد.
این گمانهزنی پس از آن قوت گرفت که خبری مبنی بر قصد لیبرمن برای صدور بیانیهای رسمی طی روز چهارشنبه، منتشر شد.
به گفته یکی از این منابع، لیبرمن به دنبال مخالفت با تصمیم روز گذشته کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی مبنی بر لزوم توقف حملات به نوارغزه، تصمیم به استعفا گرفته است.
«هاآرتص» هم به نقل از یک منبع وابسته به لیبرمن، از مصمم بودن وی برای کنارهگیری خبر داد.
استعفای لیبرمن میتواند به معنای خروج «اسرائیل خانه ما» حزب متبوع وی از دولت ائتلافی باشد. به این ترتیب، با از دست رفتن ۵ کرسی وابسته به این حزب، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی تنها با اختلاف یک کرسی قادر به حفظ اکثریت خواهد بود.
در این شرایط ممکن است نتانیاهو مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام شود.
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