به گزارش خبرنگار اعزامی مهر ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار در خصوص طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س) گفت: تلفیق معماری سنتی و مدرن، جلوه ویژه ای به این طرح بخشیده، به گونه ای که می توان از این ایده برای اماکن مقدس دیگر استفاده کرد.

وی اقامت بسیاری از علما ، مراجع و طلاب در قم را سرمایه ای برای تقویت روحیه معنوی جامعه خواند و اظهار داشت: دو ماه رمضان و محرم، فرصت مغتنمی است تا علما بیشتر در ارتباط باشند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه بر نقش موثر روحانیت در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی تاکید کرد و خواستار استفاده بهتر جامعه به ویژه نسل جوان از نعمت عظیم و الهی روحانیت شد.

درابتدای این دیدار، آیت الله مسعودی خمینی و دیگر علمای حاضر گزارشی از توسعه حرم و برخی از مسائل شهر و حوزه های علمیه در قم ارائه کردند.