ادامه بارش باران در محورهای مواصلاتی قزوین/رانندگان احتیاط کنند

سرهنگ نصر اله بیکلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر اعلام سازمان هواشناسی استان از بعد از ظهر امروز شاهد بارش باران و لغزنده بودن سطح محور های مواصلاتی استان خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به لغزندگی سطح راهها، از رانندگان محترم تقاضا می شود از سفر های غیر ضروری اجتناب و در صورت لزوم به سفر از سلامت تجهیزات ایمنی و گرمایشی و سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس راه استان قزوین توصیه کرد: همه رانندگانی که قصد عبور از آزاد راهها و جاده های کوهستانی استان را دارند با هوشیاری کامل و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی در جاده لغزنده تردد، تا با حمایت پلیس راه استان به عنوان چتر نظارتی راههای استان سفری ایمن داشته باشند.