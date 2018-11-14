  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۱

رئیس پلیس راه استان قزوین:

ادامه بارش باران در محورهای مواصلاتی قزوین/رانندگان احتیاط کنند

ادامه بارش باران در محورهای مواصلاتی قزوین/رانندگان احتیاط کنند

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از ادامه بارش باران در محورهای مواصلاتی از بعد از ظهر امروز در استان خبر داد.

سرهنگ نصر اله بیکلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر اعلام سازمان هواشناسی استان از بعد از ظهر امروز شاهد بارش باران و لغزنده بودن سطح محور های مواصلاتی استان خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به لغزندگی سطح راهها، از رانندگان محترم تقاضا می شود از سفر های غیر ضروری اجتناب و در صورت لزوم به سفر از سلامت تجهیزات ایمنی و گرمایشی و سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس راه استان قزوین توصیه کرد: همه رانندگانی  که قصد عبور از آزاد راهها و جاده های کوهستانی استان را دارند با هوشیاری کامل و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی در جاده لغزنده تردد، تا با حمایت پلیس راه استان به عنوان چتر نظارتی راههای استان سفری ایمن داشته باشند.

کد مطلب 4458469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها