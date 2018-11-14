ارتقای نشاط و سلامت شهروندان از اولویت های مدیریت شهری قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درافشانی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی مربیان ورزش پارکهای شهر قزوین که در سالن اجتماعات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد، ضمن تشکر از مربیان ورزشی پارکهای شهر قزوین که هر روز در جهت سلامت عمومی مردم و ترویج ورزش های همگانی تلاش می کنند از آنان خواست تا از توان کارشناسی و تخصص خود در راستای تشویق شهروندان و ترویج ورزش های همگانی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: در راستای تاکید ویژه مدیریت جدید شهری قزوین بر توسعه ورزش های همگانی به ویژه ورزش های پارکی، در سال ۹۷ ورزش صبحگاهی و عصرگاهی در اکثر بوستان های شهر قزوین در حال اجرا است.

درافشانی افزود: همچنین در شش ماهه دوم سالجاری بدلیل سرما و برودت هوا هماهنگی و رایزنی های لازم با اکثر سالن های سر پوشیده شهر قزوین جهت انجام ورزش صبحگاهی در دو دوشیفت جهت رفاه حال شهروندان صورت گرفته است.

وی بیان کرد:سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از ایده های موثر و کاربردی مربیان ورزشی پارک های سطح شهر جهت ترغیب شهروندان به ورزش های همگانی استقبال می کند.

این مسئول اضافه کرد:ایده های مربیان ورزشی پارک های سطح شهر به نام خودشان ثبت می شود و می توانند با حمایت مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به پیاده سازی ایده خود در بوستان های سطح شهر بپردازند.

درافشانی از مربیان ورزشی پارک های سطح شهر خواست تا با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین همراهی بیشتری داشته باشند و از پیشنهادات فنی و کارشناسی خود را جهت بهبود زیرساخت های ورزشی بوستان های سطح شهر قزوین به سازمان ارائه دهند.

وی همچنین از مربیان ورزشی پارک های سطح شهر خواست تا در نواحی منفصل شهری فعال تر باشند و از ظرفیت بالای این مناطق جهت ترویج ورزش های همگانی در این نواحی استفاده کنند.

درافشانی خاطرنشان کرد: تجربه به ما ثابت کرده است شهروندان نواحی منفصل شهری همواره از برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی استقبال بسیار بالایی داشته اند، مطمئنا برنامه ورزش صبحگاهی با استقبال خوب شهروندان این نواحی مواجه خواهد شد.