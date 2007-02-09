هدف اصلی ما حل مسالمت آمیز پرونده ایران است / مذاکره مستقیم ایران و آمریکا می تواند موثر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد البرادعی" در گفتگوی اختصاصی با مجله اشپیگل در پاسخ به سوالی درباره تاثیرات تهدیدهای آمریکا درمورد ایران و ارتباط دادن آن با مسائل عراق و همچنین اعلام خبر اخیر ایران مبنی بر نصب سانتریفیوژ درنطنزبر فضای سیاسی منطقه خاورمیانه، اظهار داشت : چنانچه اوضاع همین گونه پیش رود شاهد پیچیدگی بیشتری در وضعیت منطقه خواهیم بود .

وی با بیان اینکه درحال حاضر بیش از هر چیز به یک دیپلماسی خلاق نیاز داریم، افزود : دیپلماسی از فشار و گفتگو تشکیل شده، اما بسیار امیدوارم که بتوانیم بهترین راه ممکن را پیدا کنیم .

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه خاطر نشان کرد : تنها فشار نمی تواند جریان را به سمت یافتن راهکار صلح آمیز سوق دهد، این امر باید در نهایت در پای میز مذاکرات حاصل شود .

البرادعی درباره اینکه اوضاع بسیار خوش بینانه نیست، گفت : قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نشان داد که حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران تا چه اندازه از اهمیت برخوردار است. البته بحث تحریمها نیز نگرانی جامعه بین المللی را بر انگیخته است. با این وجود من گمان می کنم که پیام این مسئله کاملاً برای ایران روشن و قابل فهم بوده است .

وی درباره توقف برنامه هسته ای ایران تصریح کرد که جامعه بین الملل به ایران می گوید : یا تحریم یا تخریب همه چیز، ایران نیز خطاب به جامعه بین الملل می گوید که یا غنی سازی اورانیوم یا تخریب همه چیز. در نهایت تحریم مفهوم و معنا دار است که به منظور جلوگیری از آن باید رایزنی های لازم ادامه یابد .

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین خاطر نشان کرد : امیدوارم که هر چه زودتر پیچ و خم های موجود را کنار زنیم . این به این معنی است که ایران فعالیت غنی سازی اورانیوم خود را متوقف کرده و شورای امنیت سازمان ملل نیز موضوع تحریم علیه این کشور را متوقف کند .

البرادعی گفت : گفتگو می تواند ما را به هدف اصلی خود یعنی حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران نزدیک کند .

وی درباره اینکه آیا شما گمان می کنید ایران حتی برای مدتی حاضر به توقف فعالیت غنی سازی خود است، اظهار داشت : برای ایران بسیار مهم است که فعالیت غنی سازی اورانیوم را که حق مسلم خود می داند در چارچوب پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی ادامه دهد .

البرادعی افزود : در حال حاضر ایران برای اعتمادسازی بیشتر بهتر است که با جامعه بین المللی همکاری کند .

وی با ابراز امیدواری نسبت به رایزنی ها و گفتگوهای موثر در حاشیه نشست مونیخ اظهار داشت : حضور شخصیتهایی مانند " آنجلا مرکل " صدراعظم آلمان و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا، " ولادیمیر پوتین " رئیس جمهوری روسیه و " علی لاریجانی " دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می تواند از اهمیت برخوردار باشد .

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اینکه آمریکا معتقد به افزایش دامنه فشارهای خود علیه ایران است، تصریح کرد : من به طور شخصی معتقدم که باید بسیار محتاط عمل کنیم . خاورمیانه مانند گلوله ای از آتش است که بی احتیاطی می تواند خطراتی جبران ناپذیری را بیافریند .

وی افزود : گزارشی مبنی بر آغاز روند خلع سلاح کره شمالی به دست من رسیده که این امر بواسطه انجام گفتگو و مذاکره مستقیم با آمریکا صورت گرفته، اکنون این سوال پیش می آید که چرا نباید این موضوع درباره ایران امکان داشته باشد .

البرادعی درباره تداوم بازرسی ها از تجهیزات هسته ای ایران به اشپیگل گفت : ما بصورت کتبی از ایران خواستیم که بر تصمیم خود مبنی بر جلوگیری از ورود بازرسان تجدید نظر کند. بازرسان ما به تازگی از نظنز دیدار کرده اند که به زودی بار دیگر نیز این امر روی خواهد داد .

مدیرکل آژانس در پایان با اشاره به گزارش 21 فوریه خود اظهار داشت : چنانچه گزارش حاوی نکات منفی بوده و ایران به درخواستهای مطرح شده جامه عمل نپوشاند، تحریم های شورای امنیت در قبال این کشور اعمال خواهد شد .