راهبرد توسعه شهری قزوین مبتنی بر حمل و نقل همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هماهنگی برگزاری نشست تخصصی TOD (توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی) به همت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین و با رویکرد توجه به راهبردهای پیش‌بینی شده توسعه شهر قزوین، مبتنی بر حمل و نقل همگانی برگزار شد.

این جلسه با حضور داودی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، معاونین و مدیران شهرداری قزوین و مدیران حوزه دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی با رویکرد بررسی چگونگی مدیریت و برگزاری همایش ملی TOD (توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی) به همت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین برگزار شد.

حکمت الله داودی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: شهرداری قزوین در حوزه توسعه مسیر دوچرخه‌سواری و حمل و نقل پاک موفق عمل نموده است به‌طوریکه امروزه شاهد استقبال بی‌نظیر شهروندان از وسایل‌نقلیه ‌عمومی و دوچرخه هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: تقویت نمودن سیستم حمل و نقل هوشمند ITS در حوزه زیرساخت‌ها ضروری است و همچنین لازم است اقدامات عملیاتی در زمینه فرهنگ ترافیکی انجام دهیم.

اصغری معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با اشاره به این که در راهبردهای پیش‌بینی شده توسعه شهر قزوین به رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی TOD توجه جدی خواهد شد بیان کرد: امروزه، توسعه حمل و نقل عمومی در کانون توجه برنامه‌ریزان و طراحان شهری قرار گرفته و دلیل آن هم افزایش طول سفرهای شهری و ازدحام ترافیک خصوصاً در اطراف کاربری‌های جاذب سفر و گردشگران است.

وی افزود: توسعه شهری بر مبنای حمل و نقل عمومی در مراکز شهری می‌تواند راه‌حل مناسبی برای مرتفع کردن مشکلات ترافیکی باشد و سرزندگی گمشده در مراکز شهری و رونق اقتصادی را به آن‌ها برگرداند.

میزانی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با بیان اینکه شهر قزوین به‌لحاظ زیرساخت حمل و نقل همگانی مشکل بزرگی ندارد، گفت: قزوین در حوزه سیستم حمل و نقل هوشمند ITS رتبه نخست کشور را دارد و ما به‌دنبال ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری و توسعه مشارکت شهروندان در زمینه TOD و جذابیت و بهره‌وری بالا در زمینه حمل و نقل عمومی شهری هستیم.

کریمی، رئیس کارگروه تخصصی امور فنی و مهندسی شهری (شمس) با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران اداره هماهنگی حمل و نقل راه و شهرسازی و مشاور طرح TOD اظهار کرد: موضوعات حمل و نقل، بافت فرسوده و سیما و منظر شهری از مهمترین محورهای مورد بررسی در کارگروه فنی و مهندسی شمس بوده است.

کبیری، رئیس اداره هماهنگی حمل و نقل اداره‌کل راه و شهرسازی استان بیان کرد: ایجاد تغییر در نگرش حمل و نقل شهری از انتظارات وزارت راه و شهرسازی است. به همین منظور انتخاب مشاور برای اجرای TOD بر همین مبنا اتفاق افتاده است.

وی افزود: ما اعتقاد داریم شهر قزوین در حوزه TOD پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

رصافی، رئیس دانشکده حمل و نقل و ترافیک دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی‌(ره) اظهار کرد: بسیار مهم است که بتوانیم مدیران مرتبط با سیاست‌گذاری شهر را در کنار کارشناسان امر با مباحثی همچون TOD آشنا نمائیم و این اتفاق می تواند نتایج قابل‌قبولی را در دست‌یابی به نتیجه داشته باشد.

رصافی افزود: طی برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع حمل و نقل در شهر دبی، اشاره‌ای به ایستگاه‌های اتوبوس خیابان شهیدبابائی قزوین شده است که این نشان از فعالیت‌های مثبت در حوزه حمل و نقل عمومی این شهر دارد.

خطیبی، عضو کارگروه تخصصی امور فنی و مهندسی شهری (شمس) گفت: از محسنات شورای مشورتی سیاستگذاری شمس، ارتباط متقابل و پیوسته با مجموعه دانشگاه در زمینه حمل و نقل همگانی و انسان محور تحت عنوان پیاده‌راه‌ها و مسیرهای دوچرخه‌سواری بوده است.

وی با اشاره به عدم ارتباط موثر دستگاه‌های‌اجرایی با مراکز دانشگاهی افزود: با برگزاری همایش‌های علمی و کاربردی می‌توان ارتباط متقابل ارگان‌های اجرایی شهر با مراکز علمی و دانشگاهی را به‌منظور برنامه‌ریزی و استقرار موضوعات نوین شهری برقرار کرد.

کشاورز صفیئی، مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری قزوین با طرح این سوال که شهرها، ماشین‌محور هستند یا انسان‌محور اظهار کرد: در کنار مباحث فنی TOD توجه به آموزش فرهنگ شهروندی و ترافیک دارای اهمیت بالایی است که در این راستا با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و بهره‌گیری از سیستم‌های نوین آموزش گرافیکی می‌توانیم موفق عمل کنیم.

در این جلسه مواردی همچون حمل و نقل شهری، کارگاه‌های آموزشی حمل و نقل شهری، فرهنگ‌سازی ترافیکی با بهره‌مندی از سیستم‌های گرافیکی، برگزاری نشست‌های تخصصی مدیران و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.