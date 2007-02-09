تیم های دسته اولی بسکتبال به پلی آف رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مرحله تیم شهید همت شهرضا مقابل آرارات تهران قرارمی گیرد ، پگاه پاسارگاد شیراز با تیم مازندران به رقابت خواهد پرداخت ، لوله سبز A.S شیراز به مصاف تربیت بدنی گیلان می رود . مهر زنجان و کاوه تهران یکدیگر را ملاقات خواهند کرد ، هیئت بسکتبال ارومیه و راه و ترابری قم در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

هیئت بسکتبال قزوین و هیئت بسکتبال مشهد به یکدیگر برخورد می کنند، تراکتور سازی کردستان با نفت امیدیه رقابت می کند، شهرداری کرمانشاه به مصاف هلال احمر بوشهر می رود و تربیت بدنی مهاباد با هیئت بسکتبال اراک به رقابت خواهد پرداخت.

این دو بازی آخر هفته جنبه بقا و سقوط دارد یعنی برندگان در دسته اول باقی می مانند و بازندگان باید با تیم های دسته سوم و چهارم دسته دوم به صورت رفت و برگشت به رقابت بپردازند و نهایتا برندگان در دسته اول مانده و بازندگان به دسته دوم سقوط کنند .

ضمنا بازیهای پلی آف لیگ دسته اول بسکتبال کشور طی روزهای چهارشنبه و یکشنبه هر هفته برگزار خواهد شد. نتایج هفته پایانی ( نهم ) دور برگشت لیگ دسته اول بسکتبال. درهفته پایانی دور برگشت لیگ دسته اول کشور، نتایج ذیل به دست آمد :

بیم مازندران 84 - هیئت بسکتبال قزوین 75

آرارات تهران 74 - هیئت بسکتبال گنبد 67

تراکتور سازی کردستان 60-هیئت بسکتبال ارومیه 57 ( وقت اضافه ) ( تساوی 52 در وقت قانونی )

شهرداری کرمانشاه 55- تربیت بدنی گیلان 87

تربیت بدنی مهاباد 77 - مهر زنجان 87

دانشگاه صنعتی شاهرود 78-هیئت بسکتبال مشهد 95

نفت امیدیه 82-هیئت بسکتبال اراک 66

لوله سبر A.S شیراز 91 - پگاه پاسارگاد شیراز 70

شهید همت شهرضا71 - راه و ترابری قم 51

کاوه تهران 104 - هلال احمر بوشهر 51