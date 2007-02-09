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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۳۷

تیم های دسته اولی بسکتبال به پلی آف رسیدند

تیم های دسته اولی بسکتبال به پلی آف رسیدند

با برگزاری هفته نهم رقابت های بسکتبال دسته اول کشور در پایان دور برگشت، مرحله اول پلی آف لیگ برتر از روز چهارشنبه 25 بهمن آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مرحله تیم شهید همت شهرضا مقابل آرارات تهران قرارمی گیرد ، پگاه پاسارگاد شیراز با تیم مازندران به رقابت خواهد پرداخت ، لوله سبز A.S شیراز به مصاف تربیت بدنی گیلان می رود . مهر زنجان و کاوه تهران یکدیگر را ملاقات خواهند کرد ، هیئت بسکتبال ارومیه و راه و ترابری قم در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

هیئت بسکتبال قزوین و هیئت بسکتبال مشهد به یکدیگر برخورد می کنند، تراکتور سازی کردستان با نفت امیدیه رقابت می کند، شهرداری کرمانشاه به مصاف هلال احمر بوشهر می رود و تربیت بدنی مهاباد با هیئت بسکتبال اراک به رقابت خواهد پرداخت.

این دو بازی آخر هفته جنبه بقا و سقوط دارد یعنی برندگان در دسته اول باقی می مانند و بازندگان باید با تیم های دسته سوم و چهارم دسته دوم به صورت رفت و برگشت به رقابت بپردازند و نهایتا برندگان در دسته اول مانده و بازندگان به دسته دوم سقوط کنند .

ضمنا بازیهای پلی آف لیگ دسته اول بسکتبال کشور طی روزهای چهارشنبه و یکشنبه هر هفته برگزار خواهد شد. نتایج هفته پایانی ( نهم ) دور برگشت لیگ دسته اول بسکتبال.  درهفته پایانی دور برگشت لیگ دسته اول کشور، نتایج ذیل به دست آمد :

بیم مازندران 84 - هیئت بسکتبال قزوین 75
آرارات تهران 74 - هیئت بسکتبال گنبد 67
تراکتور سازی کردستان 60-هیئت بسکتبال ارومیه 57 ( وقت اضافه ) ( تساوی 52 در وقت قانونی )
شهرداری کرمانشاه 55- تربیت بدنی گیلان 87
تربیت بدنی مهاباد 77 - مهر زنجان 87
دانشگاه صنعتی شاهرود 78-هیئت بسکتبال مشهد 95
نفت امیدیه 82-هیئت بسکتبال اراک 66
لوله سبر A.S  شیراز 91 - پگاه پاسارگاد شیراز 70
شهید همت شهرضا71 - راه و ترابری قم 51
کاوه تهران 104 - هلال احمر بوشهر 51

کد مطلب 445851

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