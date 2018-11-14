همایش وقف و رسانه در بوشهر برگزار شد/ تجلیل از یاوران وقف

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی واجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر ظهر چهارشنبه در همایش وقف و رسانه در بوشهر اظهار داشت: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در راستای ترویج فرهنگ وقف در جامعه دارند.

حجت‌الاسلام سید مهدی حسینی اضافه کرد: پرونده اعمال انسان پس از مرگ بسته می‌شود به جز در سه چیز که یکی از آنها وقف است و صدقه جاریه برای انسان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه وقف در همیشه تاریخ وجود داشته و اکنون نیز در نقاط مختلف جهان انجام می‌شود، تصریح کرد: بزرگترین دانشگاه‌های جهان نیز از محل موقوفات اداره می‌شوند.

معاون فرهنگی واجتماعی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر با تشریح برخی از فعالیت‌های این اداره‌کل بیان کرد: برگزاری طرح آرامش بهاری در باقع متبرکه استان که هر ساله قبل از عید نوروز اجرا می‌شود از جمله این برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: طرح بصیرت عاشورایی نیز در ماه‌های محرم و صفر اجرا می‌شود که می‌توان به برگزاری سوگواره‌ها، اعزام مبلغ و برگزاری مراسم اربعین حسین و برپایی موکب برای پذیرایی از زائران اشاره کرد.

حسینی افزود: برگزاری جشن ولایت، جشن پیوند آسمانی و کمک به جوانان برای ازدواج آسان، اعزام زائران به کربلا و مشهد مقدس، برگزاری طرح نشاط معنوی و برنامه‌های سبک زندگی اسلامی و طرح حفظ قرآن از دیگر برنامه‌ها است.