آمریکا برنامه ای برای برخورد نظامی با ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از سویل، گیتس ضمن رد این سؤال که آیا واشنگتن برنامه ای برای برخورد با ایران دارد گفت که در آمریکا تمایلی به اقدام نظامی علیه ایران وجود ندارد.

وی که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد با اشاره به رزمایش موشکی ایران اضافه کرد : احساس من این است که آنها گاهگاهی به این شکل دست به تهدید می زنند و ما هدفمان اقدام نظامی علیه ایران نیست.

گیتس که در اولین نشست خود در جلسه وزرای دفاع اعضای ناتو شرکت کرده بود، روز برگزاری رزمایش موشکی را "فقط روزی دیگر در خلیج فارس" توصیف کرد.

درعین حال وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که کشورش از نزدیک تحرکات تهران را دنبال می کند.

در رابطه با افغانستان نیز او گفت که کشورش تعهدی اضافی برای اعزام نیروهای بیشتر از سوی خود به این کشور تقبل نکرده است.

آمریکا 27 هزار نیرو در افغانستان دارد و اخیراً گیتس ماموریت یک تیپ مستقر در این کشور را نیز تمدید کرده، اما وی اعزام نیروهای بیشتر را رد نموده است.